大行晨报 - 美元兑日圆冲上155关 诱发干预疑虑｜大行晨报

美元周一稍为走稳，受惠于市场谨慎情绪，市场人士在美国经济数据回归之前调整仓位。本周市场焦点将为延迟发布的美国经济数据；上周多位美联储官员集中释放鹰派讯号，强调通胀上行风险，淡化劳动力市场恶化的担忧，导致市场对12月降息的预期大幅降温。CME FedWatch显示，12月降息概率已从一个月前的90%以上、上周的60%骤降至当前的约40%。



日本首相府发布公告称，首相高市早苗将于周二会见日本央行总裁植田和男。这将是高市早苗上月就任日本首相以来，与日本央行总裁的首次正式会面。另外，在周一公布的数据显示，由于美国关税对出口的打击，日本第三季国内生产总值（GDP）环比年率为下滑1.8%，这是六个季度以来的首次下降。但日圆对此反应不大。当前美元兑日圆升见九个月高位，这让市场警惕日本当局可能会采取干预措施来阻止日圆下跌。技术图表见，RSI及随机指数正为走高，倘若可明确持稳于155关口之上，估计美元兑日圆仍续见上行发展。较近支持预料在154水准，较大支撑将参考153.60及25天平均线152.80。阻力位回看155及156，之后参考156.80以至158水准。



加拿大方面，周一公布数据显示，加拿大10月年通胀率降至2.2%，主要受汽油价格下跌、食品价格放缓及房贷利率跌破3%影响。由于今年取消了汽油碳税，过去几个月的按年物价涨幅持续受到压制。加拿大统计局表示，若不计碳税影响，10月消费者物价指数（CPI）按年上涨2.7%，低于9月的2.9%。加拿大央行此前已将通胀稳定列为暂停降息的主要理由之一，10月通胀进一步回落，可能增强央行维持当前2.25%政策利率的信心。美元兑加元走势，技术图表所见，RSI及随机指数已见重新回升，汇价重登200天平均线上方，可望美元兑加元有机会将再踏升轨，而从7月至今，整体美元兑加元运行于一上升通道内。阻力位预料在1.4140及通道顶部1.4180水准，下一级预料为4月1日高位1.4415以至1.45。至于较支持预估在1.40，之后看至通道底部1.3890及1.3850，下一级料为1.38水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报