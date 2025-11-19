大行晨报 - 加元短线料持续偏软｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-19
　　美国政府停摆终于结束，早前被延迟公布的重磅经济数据在本周将陆续出炉，其中美国9月非农就业数据将于周四公布。美国联储局副主席杰斐逊（Philip Jefferson）表示，就业市场面临的下行风险增加，但决策者在利率接近中性水平时应谨慎行事，以免抵消了早前抗通胀所做的努力，现在联储局利率水平已接近中性。不过，另一位美国联储局理事沃勒（Christopher Waller）则明确表示会支持减息。市场揣测美联储货币政策委员会内部分歧日益加深，彭博利率期货显示，12月联储局减息概率已从10月会议前夕的近100%降至不足50%。美汇指数亦因此出现反弹，执笔之时正于99.5水平上落。

　　另一边厢，受美元回暖及油价偏弱影响，加元近期走势回软，执笔之时美元兑加元再次回升至1.4水平之上。加拿大10月议息会议宣布继续减息，将央行利率下调0.25厘，至2.25厘。结果符合市场预期。加央行称减息主要是由于经济偏软。而因应加美两国贸易冲突仍未解决，加拿大调低今年和明年加国经济增长预期，将今年经济增长由年初预测的1.8%下调至1.2%，明年经济预测则降至1.1%。加拿大第二季国内生产总值（GDP）曾出现近两年来首次萎缩，按年下挫1.6%，逊于市场预期的0.6%跌幅，为新冠疫情以来最大降幅，执笔之时第三季经济数据暂未公布。笔者认为，加元短线走势较为偏弱，美元兑加元现时仍然于6月形成的上升通道轨当中上落，年底前不排除测试1.42水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

