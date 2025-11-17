甄荣 - 中伟新材可予留意 | 中环晨星

今年锂电池与储能市场表现强势，新一轮扩产潮叠加固态技术突破驱动行业资本支出加速，产业链景气度多点开花。从基本面看，锂电池、储能下游需求有所旺盛，各环节的库存逐步去化，上游材料端加价趋势明显。展望后市，国内外市场的共振为锂电产业带来持续需求增长，行业有望继续保持向好态势，固态电池等新技术的研发和应用有望进一步打开市场空间，具备全球产业一体化的新能源电池材料龙头有望获得超额利润、扩大市场份额，建议关注中伟新材（2579）。



将于今日登陆港股的中伟新材为新能源电池材料领域的代表企业，打造全面覆盖下游各式技术路线的业务矩阵，以镍系、钴系为核心，同时前瞻性布局磷系、钠系等下一代电池技术以及新能源金属业务，布局上游镍、磷、锂资源，形成「多资源互补、多技术并行」的格局，显著提升公司业务韧性。



钠系材料方面，公司产品已获得多间领先电池制造商的认证，并获得千吨级定单，于行业处领先地位。



从行业前景看，三元前驱体、四氧化三钴市场逐渐升温，产量提升，主要供应商产能利用率提高，印尼方面持续收紧镍供应，推动未来镍价上涨将带动镍系材料、新能源金属业务业绩增长；磷酸铁锂方面得益于动力电池、储能市场以及龙头电池厂长协定单锁定优质产能等因素的拉动，呈现出量价齐升、供需两旺的市场表现，整个新能源材料市场触底回升。此外，随着人工智能、人形机械人、低空经济等新兴市场的崛起，市场对高能量密度、高安全性新能源电池材料的需求将持续增长，推动价值重估，而中伟新材在新能源赛道中对于国际投资者的稀缺性、ESG高评级稀缺性，有望利好其上市后表现。



甄荣