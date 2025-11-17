关志康 - 借钱给有钱人 | 神耆商机

老前辈说：「我要把家里的电话停了，走出客厅接电话，十居其九都在推贷款，真扰人。」坐在对面的朋友露出疑惑的神情：「真讽刺，现在经济差，大批公司『吊盐水』、等着资金周转，银行应该不需要到处找人借钱吧？」



银行界打滚多年的老行家从容地解释：「银行的特色是『落雨收遮』，最乐意借钱给冇贷款需要、资产雄厚的客户。真正需要『救命』的小企业，往往反而难以融资，甚至被『call loan（减额）』。现实就是这样，银行始终是做生意，不是开善堂。」



旁边的珠宝商人附和说：「人情世故，其实道理也相同。最需要帮助的人却没有人愿意帮；最多人想帮的，反而就系唔需要帮助的人。例如有钱人身边总有人主动牵线搭桥，无论是为子女找学位，或是疏通办事关系，这些小恩小惠，往往成了人脉的『桥梁』。毕竟，『人情债』是世上最难还清的债。递十次名片，也不及帮对方解决一桩小麻烦。哪怕只是小事，他也会把你记在心里。」



一直沉默的「炒家」插话称：「别把现实说得太冷酷。我不是冷漠无情，而是到了这把年纪，越来越相信『万般带不走，唯有业随身』。古语有云『可怜之人必有可恨之处』，其实很多『输家』如今的困境，回头看都是自己的任性一步步造成。帮人固然是好，但要懂得分寸。帮得太尽，或反而干扰了他人『修行』的机会。」



一位善长仁翁现身说法：「所谓『一斤米养恩人，一斗米养仇人』。我帮人不求回报，借钱也只盼对方如期还清即可。只是有时因财失义，帮得太多而与老朋友产生裂缝，甚至反面，这些代价也不知道值不值得？」



健康教育基金会主席

关志康