大行晨报 - 美本周补发9月非农数据 | 大行晨报

美国劳工统计局公布，本周四将发布9月非农就业报告，周五发布9月实际薪资等数据。商务部则指，11月26日公布10月个人收支及PCE物价指数，第3季GDP亦将于稍后发布。彭博分析美国各州数据，估计截至11月8日止一周，每周首次申领失业救济人数按周减至约22.6万人。



另外，特朗普政府与瑞士达成贸易框架协议，瑞士承诺与美国实现贸易平衡，预计在2028年前消除目前美国对瑞士逆差385亿美元，不征收有损害的数字服务税，并鼓励企业向美国投资至少2000亿美元。



美国达拉斯联储总裁洛根表示，她不支持联储局12月议息会议减息，因为嫌通胀太高，且有上升趋势。堪萨斯联储总裁施密德表示，进一步减息可能会造成持久通胀效应。联储局理事米兰则称，数据支持FOMC继续减息。CME美联储监测工具显示，美联储12月10日维持利率3.75至4厘不变的机会为56%，减息25点子的机会达44%。美汇指数上周五收市，在99.27水平整固，趋势往下，上方阻力99.80、100.20。



由于英国财政责任办公室（OBR）报告指，强劲的收入和稳健的工资表现使300亿英镑的财政缺口缩小至200亿英镑，市场对英国央行在12月政策会议上减息的预期加剧，对英镑造成拖累。国际劳工组织（ILO）失业率跃升至5%，而经济仅微增0.1%。英镑上周五收市，在1.3166水平整固，趋势往下，上方阻力1.3220、1.3280、1.3360。



英央行减息降期增



在欧洲，数据显示经济在第三季度按季增长0.2%。国内生产总值（GDP）按年增长率从1.3%上调至1.4%。欧罗兑美元保持看跌趋势，未能突破50天线1.1659。短期动能有所改善，相对强弱指数（RSI）上升，显示看涨压力增强。若能突破50天线，将挑战1.1700水平。相反，若欧罗跌破1.1600，20天线支持在1.1583，随后是1.1500。



美国能源讯息署（EIA）预测，明年全球石油市场将出现每日220万桶的过剩。因此，布伦特原油的价格预计将跌至每桶55美元的平均水平。EIA略微上调了对美国原油产量的预测，料本月将达到每日1386万桶的创纪录水平。纽约期油上周五收于每桶59.92美元，趋势往下，上方阻力62.80、64.20、67.40美元。



现货金曾挫3.33%，低见每盎司4032.47美元，收报4085.19，仍跌2.07%。黄金价格跌至4032美元的4日低点，但其上升趋势仍然存在，若能回升至4100美元附近，挑战4100至4200美元区间。



独立外汇分析员

徐惠芳

大行晨报