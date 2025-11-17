大行晨报 - 减息前景充斥变数 美元暂且喘稳 | 大行晨报

上周美国政府重新开放，非但没有恢复市场信心，反而加剧了避险情绪。投资者担心一旦经济数据再次开始发布，其中存在的缺失将推迟或阻碍美联储的降息计划。白宫经济顾问哈西特表示，10月份的通胀数据能否公布尚存疑问，就业报告也不会包括失业率，因为计算失业率所依据的家庭调查尚未进行。此外，近几日，几位美联储官员也对下个月的宽松政策表示保留意见，他们对通胀感到担忧，而劳动力市场看似趋于稳定。许多美联储官员倾向于在12月10日做出政策决定之前等待数据。市场目前预期12月降息的可能性约为40%，低于月初的约90%和上周早些时候的略高于60%。



兑瑞郎结束3日连跌走势



美国和瑞士周五宣布达成一项框架贸易协议，其中包括华盛顿将对瑞士产品的关税从39%降至15%，以及瑞士企业承诺到2028年底在美国投资2,000亿美元。白宫称，美瑞以及列支敦士登的目标是在2026年第一季度结束谈判，达成最终贸易协议。



美元兑瑞郎上周延续此前跌势，到周五一度跌至一个月低低0.7876，因投资者买入避险瑞郎；但随着周五晚避险情绪有所缓和，美元兑瑞郎转跌为升，结果三日连跌走势，尾盘见于0.7940附近。技术图表所见，RSI及随机指数均自超卖区域回升，可望汇价正有着触底反弹的倾向；亦可留意之前的两个底部，9月16日的低位0.7827，10月17日低位0.7870，暂见汇价目前尚可勉力守在其上。阻力位预估在100天平均线0.80关口，下一级看至0.8070及0.8130，较大阻力料为0.82。由于近月美元兑瑞郎大致处于区间横盘，向上波幅曾多番受限于0.81附近水准，很大机会今趟仍会在此区遭遇较大阻挠。反观下方支持，除了0.7870，进一步则会关注0.78水准，随后预估支撑为0.7760及0.77水平。



