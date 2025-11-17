陈健豪 - 美汇调整至支持位 | 汇市攻略/汇市攻略

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈健豪
2025-11-17 02:00 HKT
上周外汇市场整体呈现震荡走势，美元指数围绕99关口反复震荡，整体上延续自100.2高位后的调整走势，未能明显走强。美国政府终于结束历史性停摆后，市场并没有视为好消息只短暂回稳，但随着市场对美联储12月减息预期减弱，投资者情绪趋向谨慎。多种资产出现夸张波幅，反映市场信心脆弱其中现货黄金一度急跌超过3%，收盘仍下跌超过2%，不过，黄金全星期累计仍录得2%的升幅，表明避险需求、减息预期和市场信心梅花间竹地出现。美国国债轻微上升至4.15%，但美汇指数则微跌0.28%，在99点附近保持整固，反映各资产无趋势走势。

　　本周市场焦点集中于即将公布的滞后数据和美联储内部政策走向。由于受停摆影响，9月非农就业报告及其他关键数据延后公布，但市场对数据会否失真或出现不同解读。

　　技术上，美汇指数8、9、10和11月仍维持在7月份波幅96.4至100.2之间，因此目前仍只属上半年急跌后的低位整固，短期难以有突破方向。美联储内部鹰派与鸽派意见分歧加剧，鹰派担心通胀无明显进展，令12月减息可能性降至50%以下，市场对利率前景的不确定性增加。多位联储官员将在本周发表讲话，料将为市场提供更多政策讯号。

　　英镑方面，上周英镑兑美元维持相对稳定，受英国10月通胀数据及经济情绪指标影响有限。英镑近期走势呈现区间缩窄，虽一度跌穿1.3140但在1.30水平有买盘支持，阻力则从1.35、1.33水平下移至1.3250左右。随着更多宏观数据释出，以及财政预算案即将公布，英镑的方向性波动预期将增加。

央行文件阻澳元反弹

　　市场同时关注未来英国制造业和服务业PMI数据，这将为该国经济活动状况提供重要指标，对英镑短期走势构成影响，暂时英镑仍偏弱，仍建议1.3250试沽英镑，升穿1.3320止蚀，目标1.3020。

　　澳洲方面，澳元兑美元表现受澳洲联储11月货币政策会议纪要影响较大。会议纪录反映澳洲央行观察通胀和经济增长态势的动态，稍微保守的言论限制了澳元的强劲反弹。

　　澳洲11月初请失业金数据及制造业PMI亦将成为市场关注的焦点。技术面上，澳元维持在近期震荡区间，自4月初解放日急跌后，澳元未有跌穿0.6380，此水平可以分注吸纳，跌穿0.6380止蚀，目标0.6580，仍继续区间交易。

资深外汇评论员
陈健豪

