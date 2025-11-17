Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 腾讯反复偏软 博「22283」购 | 窝轮热炒特区

朱红
2025-11-17 02:00 HKT
　　腾讯（700）季绩胜市场预期，绩后获多间大行调高目标价，看好其积极在企业级及用户端人工智能应用领域保持前沿布局。腾讯绩后表现反复，回落至641元水平徘徊。如看好腾讯可留意认购证「22283」，行使价801.38元，实际杠杆7倍，明年6月到期。如看淡腾讯可留意认沽证「21191」，行使价570.27元，实际杠杆9倍，明年3月到期。

　　中芯国际（981）第3季盈利胜预期，惟高管指第4季业绩指引回落，通讯行业拿货偏谨慎，对未来两个季度出货预测相对保守。中芯股价反复偏软，跌至73.5元附近好淡争持。如看好中芯可留意认购证「13923」，行使价88.05元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡中芯可留意认沽证「21097」，行使价68.88元，实际杠杆3倍，明年5月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

