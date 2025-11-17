Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

轮商精选 - 美汇受压 留意美日「10788」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
轮商精选
2025-11-17 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　近来不少美国联储局官员对12月议息会议持审慎态度，根据彭博数据，利率期货显示交易员截至上周五预期联储局于12月减息的机会率约50%。另早前美国政府暂停运作导致部分经济数据延迟，但目前政府已恢复运作，统计机构正加快数据整理。不过，彭博报道引述白宫国家经济委员会主任，指10月非农就业报告有望将公布，但10月的就业报告将不会包含失业率数据，这意味市场和政策制订者在评估劳动市场状况时，或将面临资讯不完整情况。

　　美汇指数上周四跌至近两周低位，曾低见98.99水平。投资者如预计美元将上行及日圆贬值，可留意美日认购证「10058」，行使价165，实际杠杆约19.1倍，26年4月到期。相反，如看淡美元后市及预计日圆将走强，可注意美日认沽证「10788」，行使价138，实际杠杆约19.2倍，26年3月到期。

摩根大通亚洲上市衍生产品销售部

本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。

轮商精选

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
轮商精选 - 快手绩前部署「18780」 | 窝轮热炒特区
　　快手（1024）周三将公布第3季业绩。根据彭博智库分析，内地AI产业竞争激烈，快手在AI投资回报的可持续性仍需观察。预期可灵（KLING）文本生成视频工具的销售增长，有望在未来18个月内继续为公司收入带来支持。市场同时关注可灵与微软Sora等国际同类工具直接竞争的情况。 　　快手股价截至周二曾录4连跌，曾低见63元水平，创自7月以来的低位。如投资者认为快手正股有望回升，可注意认购证 「1
2025-11-19 02:00 HKT
窝轮热炒特区
轮商精选 - 小米下周放榜 留意「28905」 | 窝轮热炒特区
　　小米（1810）将于下周二公布业绩，根据彭博智库分析，小米电动车业务预期将继续成为收入的主要增长动力，受惠于产能提升及产品组合优化，当中新推出车型在第三季出货量的占比明显提升，或带动平均售价上升。 　　小米早前将2025年小米汽车的全年交付目标由30万辆上调至35万辆。根据内地乘联会数据，小米今年首十个月已交付超过30万辆，市场憧憬全年交付量有机会超过目标。投资者现时关注小米2026年或
2025-11-13 02:00 HKT
窝轮热炒特区