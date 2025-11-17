轮商精选 - 美汇受压 留意美日「10788」 | 窝轮热炒特区

近来不少美国联储局官员对12月议息会议持审慎态度，根据彭博数据，利率期货显示交易员截至上周五预期联储局于12月减息的机会率约50%。另早前美国政府暂停运作导致部分经济数据延迟，但目前政府已恢复运作，统计机构正加快数据整理。不过，彭博报道引述白宫国家经济委员会主任，指10月非农就业报告有望将公布，但10月的就业报告将不会包含失业率数据，这意味市场和政策制订者在评估劳动市场状况时，或将面临资讯不完整情况。



美汇指数上周四跌至近两周低位，曾低见98.99水平。投资者如预计美元将上行及日圆贬值，可留意美日认购证「10058」，行使价165，实际杠杆约19.1倍，26年4月到期。相反，如看淡美元后市及预计日圆将走强，可注意美日认沽证「10788」，行使价138，实际杠杆约19.2倍，26年3月到期。



摩根大通亚洲上市衍生产品销售部



本资料仅供香港居民或合资格投资者作为资讯参考。本资料所述之结构性产品并无抵押品。如发行人及担保人无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。本页面提供有关结构性产品的资讯由摩根大通证券（亚太）有限公司（「摩根大通」）编制，仅供参考用途，并不构成任何要约、建议、提呈出售或招揽购买任何上述产品，亦并不构成摩根大通或其联属公司进行任何交易之承诺。过往表现并不代表将来的表现，摩根大通不保证未来事件或表现将与上述任何意见或预测一致。



