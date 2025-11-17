张日强 - 群盘连番报捷 油塘新盘有力谷势 | 楼声随笔

整体楼市气氛向好，新盘及货尾盘销情理想，连带二手楼市场亦牵动起来。上周先后开售的湾仔及启德新盘均同样报捷，抢先开出红盘，为往后推售的新盘打下强心针。其中最受市场关注的油塘新盘日前以低市价抢滩，每呎开价1.45万，为近9年以来市区及铁路最平新盘。由于该盘开价极具竞争力，随即成为市场新焦点，参观人流及入票数字持续攀升，预期该盘采低价催谷策略，将会掀起新一轮的推盘动力。



受连环减息带动，市场气氛急速好转，新盘及货尾盘销情理想，而且发展商采取低价促销策略，先求量后求价。其中油塘新盘以每呎1.45万抢攻，有关开价是近9年以来市区及铁路盘最平新盘，入场价约423万，加上该盘主打细单位，正是市场追捧户型。以上述开价来看，相比约2年前同区另一新盘推出的「深水炸弹价」还要低，亦较市价低逾10%，反映今次发展商有意采取低价震撼策略，抢吸市场焦点。过去2日该盘的参观人流相当理想，并且取得不俗入票数字，反映低价出击即时引领各路客源涌出来，相信已收到预期效果。



大手投资客举足轻重



新盘连番采取快打慢策略，除以低价出击抢夺市场焦点外，更推出不同付款条件吸引各路客源，斗抢焦点斗抢客。除了上述油塘新盘外，启德区亦成为新战场，有货尾盘以每呎1.76万低价出击，更是近期区内新盘货尾开价最平新盘，并且首次推出大手客组别，最优先拣楼大手客，最少要购买10伙，反映发展商极为重视大手投资客。



事实上，受惠过去2个月连环减息带动，整体楼市气氛好转，用家及投资者更加快入市步伐，当中以大手投资客连环抢货最瞩目，新盘及货尾盘销情均有理想表现，连带二手市场同样受惠。发展商眼见市况急速升温，随即加快推盘步伐，新盘开价亦相对审慎，甚至采取优惠价诱客，预期可带动上车、换楼客及投资收租客出动，尤其配合本月群盘抢滩之势，预期将会掀起新一轮推盘动力。



张日强