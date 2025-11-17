Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 敏华绩稳高息可取 | 鲜股落镬

闻风至
2025-11-17 02:00 HKT
产经 专栏
美国减息机会大降，美股上周四下挫，连带此前已连升4日的港股，上周五亦跟随外围显著回吐。恒指最多跌538点，低见26535点；收报26572，仍跌达500点，27000关得而复失，成交金额2327亿元。

　　个股方面，敏华控股（1999）刚公布中期业绩，成功交出一份表现平稳、财务稳健的成绩表，更难得的是毛利能力有所增长，足证敏华是一只值得放在仓底的高息股。

　　集团截至9月底止之中期业绩，纯利按年升0.6%，至11.5亿元，每股盈利29.54仙，中期息维持派0.15元。期内毛利率升0.9个百分点，至40.4%。集团各个业务毛利率均有增长，主要业务沙发及配套产品毛利率按年升1个百分点，至41.7%。

　　细看集团于各个市场的表现，期内中国市场销售额按年跌6.09%，拖累期内收入按年下跌，但占比仍然达58.92%。集团表示，认为中国沙发零售市场或已触底，将持续优化产品组合，提升性价比，并加强与经销商的协同。

　　北美及欧洲市场方面，则分别升0.32%及跌4.93%；其他市场（印尼、印度、澳洲及韩国）则按年升22.67%，虽然升幅理想，但占收入仍然只得5.22%，对业绩表现影响力仍然有限。值得一赞的是，截至9月底集团手头现金达39.47亿元，但流动负债仅2.2亿元，财务相当稳健。

　　敏华管理层提到，留意到线上零售市场仍有提升空间，正加大对线上销售平台的资源投入，拓展电商渠道与社交媒体营销，提升品牌曝光与销售转化效率，进一步巩固在中国市场的竞争优势，并为网上销售带来突破，弥补部分实体门店受疲弱零售市场的负面影响。

憧憬分拆业务上市

　　敏华业绩平稳、财务稳健兼有高息派发，上周五收市价相当于市盈率约9.5倍，股息率逾5厘水平。接下来更有一项潜在憧憬，集团早前公布，拟分拆旗下智能零件业务锐迈科技分拆赴新三板挂牌，打造「港股+内地」双平台布局。锐迈科技的潜在分拆可望为集团带来价值体现，令股价更上一层楼。

闻风至

闻风至 - 中航科工大成交异动可敲 | 鲜股落镬
国产大飞机C919于中东参加航空展，市场资金趁机捞底C919概念股中航科工（2357），料为中航科工近期低位3.8元水平带来更大支持力，昨日大成交均价4.028元成为另一重要参考指标。 　　中国商飞C919被视为中国航空自主化的象征，意在打破空客与波音在窄体客机市场的垄断。然而，其进军国际市场的关键门槛——欧洲航空安全局（EASA）适航认证，进展缓慢，成为普及的最大障碍。据指，C919的认证
2025-11-18 02:00 HKT
鲜股落镬
闻风至 - 敏实添AI概念不容忽视 | 鲜股落镬
　　港股三连升后，恒生指数周四曾下跌189点见26733点。惟午后在阿里巴巴（9988）发力带动下，大市掉头向上，最多曾一度倒升266点见27188点，最终收报27073点，升150点，成功收复两万七关。全日成交金额增至2706.7亿元。 　　大市昨日能倒升，全凭阿里的AI概念带起，不如把握市场最新风向，吼实敏实集团（425），该股有齐AI上游概念、机械人概念几大热炒主题，更吸引之处，是该股
2025-11-14 02:00 HKT
鲜股落镬