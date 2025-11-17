Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍一山 - 恒指升近前顶遇回吐压力 | 有钱图

有钱图
有钱图
伍一山
2025-11-17 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

受美股拖累，港股上周五大幅回吐，恒指低开413点至26660，早段反弹至全日高位26881，下跌192点，其后压力不断加大，午后跌至全日低位26535，大跌538点，收市反弹至26572，下挫500点，全日成交额减至2328亿元。

　　以周线图分析，恒指上周低位26302，高位27188，一周累升330点，呈上影线较长的阳烛，反映升近前高位27381有回吐压力。周线技术指标有所改善，MACD牛熊，熊差开始收窄；慢随机指数维持买入讯号，9周RSI升至60.51。保历加通道收窄，通道顶（目前在27262）上周发挥阻力作用。

　　恒指5月确认升越大型双底颈线22700，并沿着平行上升通道推进，10月初升抵通道顶27381受阻转跌，但跌至20周线（25568）见支持，过去两周反弹，收复10周线（26262），惟升近前顶显著受压。由于日线和周线的保历加通道都在收窄，港股处于横行上落市，短期仍在25100至27400之间波动，等待机会突破。

　　国企指数上周五下跌201点报9397，一周累升130点，周线呈上影线较长的短阳烛，技术指标略有改善，MACD牛熊，熊差开始收窄；慢随机指数维持买入讯号，9周RSI升至57.52。国指亦进入横行市，短期约在9000至9800之间上落。

京东健康升破下降通道

　　京东健康（6618）逆市升6.58%，收报68.75元，美银证券出报告推介买入，目标价由71元提升至75元，理由是公司第3季业绩胜预期，收入按年增长加速至29%，经调整利润率维持按年60%快速增长，经营利润率8%创历史新高。走势上，股价今年4月跌至27.16元超卖，阴阳烛以「早晨之星」见底，9月升至70.4元超买，MACD出现顶背驰，其后以平行下降通道调整，上周五以大阳烛升破通道，MACD牛差扩大利好，现价买入，目标价80元，跌破62元止蚀。

伍一山

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
伍一山 - 恒指双顶颈线备受考验 | 有钱图
外围市况拖累，港股上周五大幅下挫，恒指收市报25220，劲跌615点，日线图以裂口大阴烛跌破100天线（25639）支持，全日成交金额增至2857亿元。 　　以周线图分析，恒指上周低位25178，高位26531，一周累跌1352点，跌幅达5.09%。前周阴阳烛可视为「射击之星」，上周以大阴烛下跌确认利淡讯号。周线技术指标全面向淡，MACD牛熊，熊差再次扩大；慢随机指数发出沽货讯号，9周RSI
2025-11-24 02:00 HKT
有钱图
伍一山 - 港股料进入横行上落市 | 有钱图
大市上周五跟随外围下跌，恒指低开135点至26350，早段反弹至全日高位26371，下挫114点，惟跌幅很快扩大，最终收报26241，跌244点，日线图呈短阴烛，全日成交金额减至2096亿元。 　　以周线图分析，恒指上周低位25496，高位26490，一周累升335点，呈上下影线较长的阳烛，反映好淡争持激烈。周线技术指标表现参差，MACD牛熊，熊差持续扩大；慢随机指数则于中轴发出买入讯号，9
2025-11-10 02:00 HKT
有钱图