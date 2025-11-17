伍一山 - 恒指升近前顶遇回吐压力 | 有钱图

受美股拖累，港股上周五大幅回吐，恒指低开413点至26660，早段反弹至全日高位26881，下跌192点，其后压力不断加大，午后跌至全日低位26535，大跌538点，收市反弹至26572，下挫500点，全日成交额减至2328亿元。



以周线图分析，恒指上周低位26302，高位27188，一周累升330点，呈上影线较长的阳烛，反映升近前高位27381有回吐压力。周线技术指标有所改善，MACD牛熊，熊差开始收窄；慢随机指数维持买入讯号，9周RSI升至60.51。保历加通道收窄，通道顶（目前在27262）上周发挥阻力作用。



恒指5月确认升越大型双底颈线22700，并沿着平行上升通道推进，10月初升抵通道顶27381受阻转跌，但跌至20周线（25568）见支持，过去两周反弹，收复10周线（26262），惟升近前顶显著受压。由于日线和周线的保历加通道都在收窄，港股处于横行上落市，短期仍在25100至27400之间波动，等待机会突破。



国企指数上周五下跌201点报9397，一周累升130点，周线呈上影线较长的短阳烛，技术指标略有改善，MACD牛熊，熊差开始收窄；慢随机指数维持买入讯号，9周RSI升至57.52。国指亦进入横行市，短期约在9000至9800之间上落。



京东健康升破下降通道



京东健康（6618）逆市升6.58%，收报68.75元，美银证券出报告推介买入，目标价由71元提升至75元，理由是公司第3季业绩胜预期，收入按年增长加速至29%，经调整利润率维持按年60%快速增长，经营利润率8%创历史新高。走势上，股价今年4月跌至27.16元超卖，阴阳烛以「早晨之星」见底，9月升至70.4元超买，MACD出现顶背驰，其后以平行下降通道调整，上周五以大阳烛升破通道，MACD牛差扩大利好，现价买入，目标价80元，跌破62元止蚀。



伍一山