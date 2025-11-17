Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

邓力文 - 比特币静待捞底时机 | Exchange²

Exchange²
Exchange²
邓力文
2025-11-17 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

比特币已经正式跌穿10万美元的重要心理关口，上篇文章提及，首先从短期的基本面因素，大户的换手率，亦即是持有超过1000枚比特币及155日的大户，他们持有成本大约是11.3万美元。一般情况下，的确会对市场出现一个比较严重的沽压。另外一方面从4小时图走势看，比特币出现一个VCP突破向下，以及同时跌穿重要的心理关口，短期走势不容乐观。

长期基本面未改

　　另一方面，加密货币做市商Wintermute提及支撑市场流动性的3大动能，分别是稳定币、加密货币ETF，以及加密货币储备公司，近期均陷入停滞，资金流入动能明显降温。

　　可是加密货币整体大趋势，长期核心的基本面因素还是没有改变，美国现货比特币ETF的净资产总额已超过1370亿美元，而以太币现货ETF规模则达224亿美元。其实AUM在一直上升，比特币作为共识价值的黄金这件事亦没有受损。

　　若大家想捞底，策略切忌大注All In。短期看，如果想开始建仓或留底博反弹的朋友，可以在反弹5至8%分注平仓减轻持货压力。相信大家希望听到一个神奇指标，完美估算甚么时候到底部。但底部从来都是难以估计！通常是捞对了，往后才知道而不是有个神奇指标。暂时比特币有个明显的弱势，相对纳指等都偏弱，而且SOL比BTC反复地跑强跑弱。

邓力文

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
邓力文 - 去中心化不应寄望运气 | Exchange²
最近读到一篇令我印象深刻的文章，值得分享畀大家。是由一位在X上拥有逾7万追踪者的资深交易者撰写。他曾在HyperLiquid创下近亿美元浮盈战绩，却在「10.10清算事件」后，宣布离开这个曾被他誉为「币圈诺贝尔得主作品」的去中心化平台。这是一场关于价值观的深刻反思，也值得我们整个圈子思考交易员追求的是甚么？ 　　10月10日，加密货币市场发生罕见的连锁清算事件。起因来自中心化交易所的预言机错
2025-11-24 02:00 HKT
Exchange²
邓力文 - 加密项目不停被骇 | Exchange²
在加密世界里，「被骇」似乎早已成为一种传统工艺。从早年的Mt.Gox，到今日的Balancer，这条产业链上唯一稳定不变的，或许就是黑客永远比审计公司快一步。每隔几个月，总有新的安全事件上演，规模从几十万到上亿美元不等，而社群的情绪也早已从震惊转化为又来了。 　　今年11月初，老牌DeFi协议Balancer成为最新受害者。黑客透过一个细微的逻辑漏洞，利用协议的manageUserBalan
2025-11-10 02:00 HKT
Exchange²