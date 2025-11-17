邓力文 - 比特币静待捞底时机 | Exchange²

比特币已经正式跌穿10万美元的重要心理关口，上篇文章提及，首先从短期的基本面因素，大户的换手率，亦即是持有超过1000枚比特币及155日的大户，他们持有成本大约是11.3万美元。一般情况下，的确会对市场出现一个比较严重的沽压。另外一方面从4小时图走势看，比特币出现一个VCP突破向下，以及同时跌穿重要的心理关口，短期走势不容乐观。



长期基本面未改



另一方面，加密货币做市商Wintermute提及支撑市场流动性的3大动能，分别是稳定币、加密货币ETF，以及加密货币储备公司，近期均陷入停滞，资金流入动能明显降温。



可是加密货币整体大趋势，长期核心的基本面因素还是没有改变，美国现货比特币ETF的净资产总额已超过1370亿美元，而以太币现货ETF规模则达224亿美元。其实AUM在一直上升，比特币作为共识价值的黄金这件事亦没有受损。



若大家想捞底，策略切忌大注All In。短期看，如果想开始建仓或留底博反弹的朋友，可以在反弹5至8%分注平仓减轻持货压力。相信大家希望听到一个神奇指标，完美估算甚么时候到底部。但底部从来都是难以估计！通常是捞对了，往后才知道而不是有个神奇指标。暂时比特币有个明显的弱势，相对纳指等都偏弱，而且SOL比BTC反复地跑强跑弱。



邓力文