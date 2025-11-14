朱红 - 小米低位徘徊 留意「15276」 | 窝轮热炒特区

小米（1810）公布，今年「双十一」全渠道累计支付金额逾290亿元人民币。其中在高端市场，小米17 Pro Max在6000元人民币以上价位段的国产手机市场中，在销量与销售额称冠。公司将于下周二（18日）公布业绩，券商报告预期小米第3季总收入及经调整净利润将实现按年分别增长两成二及六成。小米股价连续两日反弹，重上10天线43元附近。如看好小米可留意认购证「15276」，行使价57.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡小米可留意认沽证「17907」，行使价39.88元，实际杠杆6倍，明年2月到期。

有内媒指今年双11降温，促销讯息的发送频率亦较往年大幅降低，报道指归因于消费降级、消费者理性消费，以及参与促销压制商家经营利润等，品牌方亦悄然调整策略，从以往的重视短期销量至重视长期的客户维护，聚焦于满足消费者的真实需求。阿里巴巴（9988）将于本周公布业绩，股价连跌两日后反弹，重上50天线160元，如看好阿里，可留意阿里认购证「20810」，行使价210.08元，实际杠杆7倍，明年3月到期。如看淡阿里，可留意阿里认沽证「20718」，行使价142.78元，实际杠杆5倍，明年3月到期。

恒指昨日升越27000关，过去5个交易日，有2.7亿元流入恒指熊证，同时有2.4亿元流出恒指牛证。如看好恒指可留意认购证「19678」，行使价29145点，实际杠杆14倍，明年2月到期；或可留意恒指牛证「68264」，收回价26649点，实际杠杆43倍，28年8月到期。如看淡恒指可留意认沽证「21317」，行使价25671点，实际杠杆10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊证「60082」，收回价27588点，实际杠杆37倍，28年3月到期。

重要声明：本料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。

中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红