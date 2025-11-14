Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

利贞 - 比亚迪电子中长线看44.5元 | 实力股起底

实力股起底
实力股起底
利贞
2025-11-14 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　比亚迪电子（285）今年第3季收入符合预期，但净利润受智能手机零件业务疲弱、新智能产品收入下降和毛利率下跌所拖累，新能源汽车业务则保持稳定增长。相信集团仍处于转型期，正朝向综合型零件与组装供应商发展，并将伺服器等高技术门槛业务的销售占比提升，料自明年起会开始见到成果。看好集团具备多元增长驱动力，将实现可持续增长。建议可于34.2元买入，中长线目标价44.5元。比亚迪电子昨天收报35.3元，升0.02元，升幅0.06%。

具多元增长驱动力

　　尽管比亚迪电子今年第3、4季业绩将受美国客户金属外壳材料变更，以及比亚迪汽车出货量增速放缓的影响，然而集团应可受惠于折叠屏钛合金手机外壳的推出，预计其金属外壳业务将在2026年迎来强劲增长。管理层预期第4季收入和毛利率将持平，主要受iPhone零件拖累及AI伺服器项目延迟，但可受惠于零件升级、新智能家居产品推出、新能源汽车高端产品增长以及AI伺服器项目出货，推动2026年收入增长更强劲。

　　集团的汽车业务因比亚迪汽车销量低于预期而受拖累，预计2025年汽车业务收入将达250亿元人民币。但随智能驾驶与智能悬挂系统在比亚迪车型中普及率提升，料2026年每车平均收入有望持续上涨，带动汽车业务收入增长。

　　里昂早前指，根据辉达的资讯，比亚迪电子将成为辉达新型800VDC AI伺服器架构的电源组件供应商，使比亚迪电子有机会成为辉达AI伺服器系统中的整体AI伺服器解决方案供应商。此外，苹果正与比亚迪电子合作，即将推出的桌面机械人与家庭中枢，此机械人与家庭中枢业务预计将成为比亚迪电子的新业务成长动力。

　　比亚迪电子截至2025年9月底止首3季业绩，录得营业额1232.85亿元（人民币，下同），按年升0.9%。纯利31.37亿元，按年升2.4%；每股盈利1.39元，按年升2.4%。单计第三季，收入427亿元，按年跌2%，主要受零件业务疲弱及智能产品业务影响。净利润为14亿元，按年跌9%，按季升27%。毛利率为6.9%，按年跌1.6个百分点、按季跌0.5个百分点。

利贞

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
16小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
利贞 - 中海油产量续增长 | 实力股起底
国际油价下跌，一度拖动连续上涨的港股石油股集体回调，其中一度股价创历史新高的中国海洋石油（883）亦难以幸免。 　　事实上，尽管油价下跌影响集团营收，集团油气产量延续增长趋势，营业收入按年降幅小于油价降幅，凸显集团韧性。中海油储产空间高，成本管控能力强，油气产量延续增长趋势，相信会逐步追回下降业绩，带动股价回升。建议可于21.36元买入，中长线目标价27.7元。中国海洋石油昨日收报22.06
2025-11-20 02:00 HKT
实力股起底
港股强劲势头将有助带动港交所股价持续上升。
利贞 - 港股强势利好 港交所看536元 | 实力股起底
受惠科技股上升及IPO市场活跃，今年7至10月期间，南下资金占总成交额的比例升至25%。此外，香港年初至今已有逾80只新股上市，当中包括A股企业及知名的科技和消费股，从结构上优化市场结构。香港交易所（388）最能受惠香港股市兴旺，预期港股强劲势头将持续，将带动港交所股价持续上升，建议可于423元买入，中长线目标价看536元。香港交易所昨天收报436元，升7.4元，升幅1.73%。 　　港交所
2025-11-11 02:00 HKT
实力股起底