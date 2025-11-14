利贞 - 比亚迪电子中长线看44.5元 | 实力股起底

比亚迪电子（285）今年第3季收入符合预期，但净利润受智能手机零件业务疲弱、新智能产品收入下降和毛利率下跌所拖累，新能源汽车业务则保持稳定增长。相信集团仍处于转型期，正朝向综合型零件与组装供应商发展，并将伺服器等高技术门槛业务的销售占比提升，料自明年起会开始见到成果。看好集团具备多元增长驱动力，将实现可持续增长。建议可于34.2元买入，中长线目标价44.5元。比亚迪电子昨天收报35.3元，升0.02元，升幅0.06%。



具多元增长驱动力



尽管比亚迪电子今年第3、4季业绩将受美国客户金属外壳材料变更，以及比亚迪汽车出货量增速放缓的影响，然而集团应可受惠于折叠屏钛合金手机外壳的推出，预计其金属外壳业务将在2026年迎来强劲增长。管理层预期第4季收入和毛利率将持平，主要受iPhone零件拖累及AI伺服器项目延迟，但可受惠于零件升级、新智能家居产品推出、新能源汽车高端产品增长以及AI伺服器项目出货，推动2026年收入增长更强劲。



集团的汽车业务因比亚迪汽车销量低于预期而受拖累，预计2025年汽车业务收入将达250亿元人民币。但随智能驾驶与智能悬挂系统在比亚迪车型中普及率提升，料2026年每车平均收入有望持续上涨，带动汽车业务收入增长。



里昂早前指，根据辉达的资讯，比亚迪电子将成为辉达新型800VDC AI伺服器架构的电源组件供应商，使比亚迪电子有机会成为辉达AI伺服器系统中的整体AI伺服器解决方案供应商。此外，苹果正与比亚迪电子合作，即将推出的桌面机械人与家庭中枢，此机械人与家庭中枢业务预计将成为比亚迪电子的新业务成长动力。



比亚迪电子截至2025年9月底止首3季业绩，录得营业额1232.85亿元（人民币，下同），按年升0.9%。纯利31.37亿元，按年升2.4%；每股盈利1.39元，按年升2.4%。单计第三季，收入427亿元，按年跌2%，主要受零件业务疲弱及智能产品业务影响。净利润为14亿元，按年跌9%，按季升27%。毛利率为6.9%，按年跌1.6个百分点、按季跌0.5个百分点。

利贞