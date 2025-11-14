闻风至 - 敏实添AI概念不容忽视 | 鲜股落镬

港股三连升后，恒生指数周四曾下跌189点见26733点。惟午后在阿里巴巴（9988）发力带动下，大市掉头向上，最多曾一度倒升266点见27188点，最终收报27073点，升150点，成功收复两万七关。全日成交金额增至2706.7亿元。



大市昨日能倒升，全凭阿里的AI概念带起，不如把握市场最新风向，吼实敏实集团（425），该股有齐AI上游概念、机械人概念几大热炒主题，更吸引之处，是该股动态市盈率仅约15倍水平，在内地AI基建需求爆发下，敏实潜在憧憬不容忽视。



阿里巴巴于昨日低开1.85%，曾跌逾2%，后因市场传出，阿里已秘密启动「千问」项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手「千问APP」，全面对标ChatGPT，意欲加入全球AI应用的顶级竞赛。



消息一出阿里巴巴股价即见大弹，最终收升近3%，走势之强亦令港股由跌转升，一众热炒主题亦受气氛带动回升，一改近半个月的颓势。



市场热钱出现回流迹象，首选目标应该是一线的AI概念、机械人概念、自动驾驶概念股，敏实集团正是合适对象之一。



敏实集团原为全球领先的汽车零部件供应商，专注于车身结构件、装饰件、电池盒等，近年开始积极进军AI与人形机械人领域，与智元机器人展开战略合作，聚焦智能外饰、电子皮肤与无线充电等前沿技术。



集团早前宣布，已获得来自一间台湾AI服务器厂商的定单，精确实业将按照客户规格要求进行AI服务器浸没式液冷柜的设计、开发及生产，目前已通过该客户针对浸没式液冷柜的技术验证，预期相关产品将于11月中旬开始分批交付。



拓AI服务器液冷系统业务



公告指出，为满足上述定单的交付以及未来潜在定单需求，敏实已与福曼科技成立合资公司，共同拓展AI服务器液冷系统相关业务，并已于嘉兴建设相关生产工厂。至今该厂房已具备小批量生产能力，预计至年底可达到大批量生产水平。



由此可见，敏实的高端制造技术在AI相关产品领域如鱼得水，不仅技术相容度高，亦具备跨界整合的灵活性。其股价却仅相当于动态市盈率约15倍，但集团去年纯利增长达22%，今年上半年纯利续增19.5%，增速维持在接近两成水平，现价估值实未反映其双位数的纯利增速之余，更未反映新接得的AI液冷系统定单。



闻风至