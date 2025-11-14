张日强 - 新盘连番报捷后市有动力 | 楼声随笔

受惠连环减息效应，新盘及货尾盘销情持续活跃，用家及投资者更大举入市，尤其近日多个新盘开售均连番报捷红盘高开，反映市场气氛已急速好转，加上发展商采取审慎策略，先求量后求价，推盘时往往以低价出击，率先抢市场焦点更力抢客源，在一众新盘连番催谷下，开价将极具竞争力，抢客战仍会持续，预期后市动力仍极具挑战。



市场气氛已见好转，多个新盘及货尾盘都相继排队出笼，当中以新盘最受市场注目，受惠连环减息的效应，发展商随即把握时机，加快推盘步伐，近1至2周新盘开价明显有一定的优惠，往往以低价开盘，加上付款条件吸引，绝对有能力吸引各路客源垂青，日前先后开售的湾仔新盘及昨日推售的启德新盘，两盘均取得销情报捷的实况，当中投资客及大手客更加入抢货行列，以致出现货少人多的局面，相信是受到发展商限量推盘所造成的效果，料短期内新盘销情仍有不俗表现。



事实上，连环减息效应下，用家及投资者蜂拥而上，新盘及二手楼同样有不俗的表现，发展商见市况急速升温，随即加快推盘步伐，刚刚开价的油塘新盘更以低市价逾10%推售，除抢夺用家客源外，明显有意力吸市场投资客源，至于启德新盘更以大劈价形式抢攻，并且大手客最多可购10伙为卖点，相信连环减息的强大威力，足以吸引大批投资者入市。



张日强