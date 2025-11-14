大行晨报 - 市场忧日本利率政策 圆汇跌 ｜大行晨报

美国总统特朗普周四签署临时拨款法案，美国史上最长的政府停摆宣告结束。该法案将为联邦政府提供持续拨款，使大部分政府机构获得运作资金直至2026年1月30日。由于美国政府停摆导致数据公布中断，政策制订者和投资者几周来一直处于数据缺失状态。随着美国政府重启，投资者预计9月份的就业数据可能是首批推迟公布的数据之一。不过，白宫周三表示，由于政府关门，10月份的就业和通胀报告可能无法公布。另外，亦要留意纵然美国政府重启有助推动风险偏好，但这亦可能很快也会因为谨慎情绪而减弱，因为重开后将有大量重要经济数据发布，可能会加剧市场波动，尤其是相关就业数据方面，近月对美国劳动力市场的持续担忧，增强了市场对美国联储局12月降息的预期。

澳洲最新就业数据为央行维持现行利率政策提供了有力支持。周四公布的数据显示，10月就业人口激增4.22万，失业率降至4.3%，强化了澳洲联储将较市场预期更长时间维持利率不变的依据。数据公布后，澳元应声走高，而美国政府结束停摆的消息亦有助改善市场风险偏好，澳元兑美元升上0.6560水准上方。然而，技术图表可见，汇价暂且仍是争持于近月的区间内运行，向上在0.6630水准附近遭遇多番阻力，最近一次就是在10月29日高见0.6617，随后则告连日回跌；故此，在未有突破此区之前，当前预料澳元仍会只作区间上落，并尚有机会探试过去3个月形成的趋向线支撑，目前位于0.6450水准；另一关键料为0.64关口，过去3个月澳元亦可力守此区上方，因而亦要慎防若后市失守，或将会迎来较大型的下跌浪。其后较大支撑料为0.6370及0.6180。上方阻力则估计在0.6580及0.6630，下一级看至0.67及0.68关口。

美元兑日圆升至9个月高位，因担心日本新政府将试图影响该国央行，推动其推迟加息。此前日本首相高市早苗表示，本届政府倾向于保持低利率，并要求与日本央行密切协调；她还要求日本央行总裁植田和男定期向政府经济财政政策会议汇报工作。

此外，日本财务大臣片山皋月试图遏制日圆跌势，称近期汇率出现单边剧烈波动。美元兑日圆周四一度触及155.04的2月4日以来最高，技术图表见RSI及随机指数正为走高，倘若可明确持稳于155关口之上，估计美元兑日圆仍续见上行发展。较近支持预料在154.60及及154，较大支撑将参考153.60及25天平均线152.80。阻力位回看155及156，之后参考156.80以至158水准。

英皇金融集团业务总裁

黄楚淇