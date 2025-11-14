大行晨报 - 需求过剩令油价受压｜大行晨报

美国众议院即将就临时拨款法案进行表决。白宫称政府长时间停摆可能导致10月就业和通胀数据永远不会发布。美汇指数本周以来小幅回落，执笔之时逐渐逼近99水平关口。商品市场方面，石油输出国组织及其盟友国（OPEC+）将第三季度全球原油市场的预估从「供应短缺」调整为「供应过剩」。OPEC本周三发布的月度报告显示，其对今年全球石油需求每日增长预计为130万桶，与10月预测一致，惟该组织预计第三季全球石油供应过剩每日50万桶，高于上月估算。此外，美国石油协会（API）数据显示，截至11月12日当周，美国原油库存增加130万桶，市场原预期将减少170万桶，前一周增幅为650万桶，是原油库存连续第二周增加。

OPEC报告出乎市场预期转向悲观，加上美国原油库存持续攀升，市场忧虑多重讯号在逐渐显示全球原油供大于求，油价下行压力已成事实。原油期货周三盘中重挫。纽约期油急挫再失守每桶60美元水平。伦敦布兰特期油下滑幅度亦接近4%。我们维持原油价格短中线偏淡的看法不变。国际能源署（IEA）早前发表月报，将今年全球石油供应增长预测由每天250万桶调高至270万桶，将2026年石油供应预测由每天190万桶，调高至210万桶。IEA表示，虽然俄罗斯和伊朗面临西方主要国家制裁威胁，或令环球原油供应受损，但制裁或被OPEC+的增产所抵销。纽约期油现时仍然在2022年以来形成的下降通道轨当中上落，我们认为，今年底前纽油价格不排除测试低位约每桶53美元水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部