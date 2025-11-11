朱红 - 小米反复 留意「15276」 | 窝轮热炒特区

小米（1810）下周二（18日）公布业绩，券商报告预期小米第3季总收入及经调整净利润将实现按年分别增长22%及60%，智能手机收入或按年减少，AIoT业务放缓，电动车业务则可实现收支平衡。小米股价反复，曾跌至41.68元，再创7个月新低，其后跌幅收窄，收市微升0.3%。如看好小米可留意认购证「15276」，行使价57.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡小米可留意认沽证「17907」，行使价39.88元，实际杠杆6倍，明年2月到期。



新消费股领涨，蜜雪（2097）反弹超过7%，曾升至420元附近，如看好蜜雪可留意认购证「20132」，行使价530.5元，实际杠杆4倍，明年3月到期。泡泡玛特（9992）也反弹超过8%，曾一度升至222元附近。如看好泡泡玛特可留意认购证「20661」，行使价298元，实际杠杆5倍，明年3月到期。如看淡泡泡玛特可留意认沽证「20663」，行使价199.9元，实际杠杆5倍，明年2月到期。



市场预期美国参议院已获得足够票数推进结束联邦政府停摆，美股欧股指数期货走高，日韩台股跟随上升，沪综指返回4000点，港股造好，恒指重上26600点，收市升逾400点。国家统计局周日公布，10月居民消费价格指数（CPI）按年由9月下跌0.3%转为上升0.2%，好过市场预期的无升跌，结束连续两个月通缩，指数见9个月最高。



投资者如看好恒指可留意认购证「18058」，行使价27637点，实际杠杆20倍，今年12月到期；或可留意恒指牛证「63919」，收回价26057点，实际杠杆39倍，28年8月到期。如看淡恒指可留意认沽证「20721」，行使价23880点，实际杠杆10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊证「56479」，收回价27050点，实际杠杆48倍，28年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红