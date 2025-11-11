Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱红 - 小米反复 留意「15276」 | 窝轮热炒特区

窝轮热炒特区
窝轮热炒特区
朱红
2025-11-11 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　小米（1810）下周二（18日）公布业绩，券商报告预期小米第3季总收入及经调整净利润将实现按年分别增长22%及60%，智能手机收入或按年减少，AIoT业务放缓，电动车业务则可实现收支平衡。小米股价反复，曾跌至41.68元，再创7个月新低，其后跌幅收窄，收市微升0.3%。如看好小米可留意认购证「15276」，行使价57.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡小米可留意认沽证「17907」，行使价39.88元，实际杠杆6倍，明年2月到期。

　　新消费股领涨，蜜雪（2097）反弹超过7%，曾升至420元附近，如看好蜜雪可留意认购证「20132」，行使价530.5元，实际杠杆4倍，明年3月到期。泡泡玛特（9992）也反弹超过8%，曾一度升至222元附近。如看好泡泡玛特可留意认购证「20661」，行使价298元，实际杠杆5倍，明年3月到期。如看淡泡泡玛特可留意认沽证「20663」，行使价199.9元，实际杠杆5倍，明年2月到期。

　　市场预期美国参议院已获得足够票数推进结束联邦政府停摆，美股欧股指数期货走高，日韩台股跟随上升，沪综指返回4000点，港股造好，恒指重上26600点，收市升逾400点。国家统计局周日公布，10月居民消费价格指数（CPI）按年由9月下跌0.3%转为上升0.2%，好过市场预期的无升跌，结束连续两个月通缩，指数见9个月最高。

　　投资者如看好恒指可留意认购证「18058」，行使价27637点，实际杠杆20倍，今年12月到期；或可留意恒指牛证「63919」，收回价26057点，实际杠杆39倍，28年8月到期。如看淡恒指可留意认沽证「20721」，行使价23880点，实际杠杆10倍，明年3月到期；或可留意恒指熊证「56479」，收回价27050点，实际杠杆48倍，28年3月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
朱红 - 阿里绩前部署「20810」 | 窝轮热炒特区
　　恰逢各平台「双11」促销之际，国家市监总局向主要电商平台发布《「双11」网络集中促销合规提示》，内容提到严格规范促销行为，杜绝「二选一」、「大数据杀熟」等违法行为。阿里巴巴（9988）将于本周公布业绩，股价持续在160元附近徘徊，如看好阿里可留意认购证「20810」，行使价210.08元，实际杠杆7倍，明年3月到期。如看淡阿里可留意认沽证「20718」，行使价142.78元，实际杠杆5倍，明年
2025-11-12 02:00 HKT
窝轮热炒特区
朱红 - 泡泡玛特创近月低 博「20661」 | 窝轮热炒特区
　　据报泡泡玛特（9992）平台直播事故引起热议，加上日前因盲盒上错印品牌英文名引致品控质疑。泡玛股价下挫，曾低见203.6元，再创近月新低。如看好泡玛可留意认购证「20661」，行使价298元，实际杠杆6倍，明年3月到期；如看淡泡玛可留意认沽证「20663」，行使价199.9元，实际杠杆4倍，明年2月到期。 　　券商报告指，其机构经纪主要客户对小米股票空头仓位在过去一周上升逾5成，预计小米
2025-11-10 02:00 HKT
窝轮热炒特区