Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 铜价看俏 有色矿业值博 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2025-11-11 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

美股上周五曾显著受压，惟杜指及标普指数最终报升收场，纳指跌幅亦显著收窄，加上憧憬美国停摆局面得到解决，以及内地10月份CPI胜预期的刺激下，港股周一大幅造好，恒生指数最高见26668点，升427点。全日收报26649点，升407点。成交金额稍稍回升至2147.9亿元，仍然处于近期相对偏低水平。

　　美国宣布，将铜及白银在内的10种资源列入关键矿产清单，有色金属板块闻风起动，中国有色矿业（1258）有龙头优势之余，更是市盈率相对合理的一员，值博率偏高。

拥完整垂直整合产业链

　　新加入的10种矿产包括铜、银、铀、冶金煤、硼、铅、磷酸盐、钾盐、铼和矽。这是美国地质调查局（USGS）三年一次的清单更新，反映美国在能源转型与地缘政治背景下，对矿产资源安全的高度重视。

　　铜作为优良导电体，在交通、国防和电力网络建设中应用广泛，随着数据中心和人工智能发展带动电力需求上升，其战略重要性日益凸显。

　　消息为铜价打开新的上升通道，据报，美国铜进口量占总消费量近一半，主要来自智利、秘鲁和加拿大，全球铜精炼产能大部分则集中在中国。这亦反映美国过往高度依赖进口铜，政策转向意味未来可能加强本土供应链建设，推动矿业投资与储备行动，进一步强化价格预期，更甚者则是铜资源将被视为能源转型与国安资产，若美国启动联邦层面的铜储备机制，不仅将改变全球铜贸易格局，更可能推升长期风险溢价，令铜价进入估值重评的新周期。

　　中国有色矿业是一间在海外拥有丰富铜资源开发的央企，拥有完整的垂直整合产业链，并在赞比亚与刚果（金）等地拥有丰富的铜钴储量。

　　今年首9个月，中国有色矿业受惠铜价上涨，纯利按年上升13%，至3.56亿美元，期内累计生产阴极铜约107663吨，增长12%，完成年度产量指引约77%。

　　在全球铜资源重估与政策驱动下，中国有色矿业凭借海外资源优势与稳健产能，有望成为新一轮资金轮动的核心受益者。随着铜价上升预期不断升温，集团的低估值或迎来价值重估契机。

闻风至

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
闻风至 - 龙光重新出发破位有望 | 鲜股落镬
内房股龙光集团（3380）债务重组相信已接近尾声，股价亦已由谷底价0.8至1元水平缓步爬上，昨日收报1.58元，与7月10日大棍抽升的高位1.68元仅咫尺之遥，一旦突破会是强烈上升讯号。 　　今年初龙光抛出境外债务重组方案，方案包括四个选项，分别为现金支付、短期债券及强制可换股债券、强制可换股债券，以及长期债券。债权人可自由地把部分或全数本金选择上述一个或多个选项。其中，强制可换股债券的转股
2025-11-12 02:00 HKT
鲜股落镬
闻风至 - 政策利好信义能源展升浪 | 鲜股落镬
港股上周五再度回软，恒生指数最多跌318点至26167。最终收报26241，跌244点。全日成交金额回落至20096.4亿元。 　　「反内卷」政策终于推动光伏板块回升，令人期待已久的画面终于来临，光伏概念股可望进入明确的反弹升浪，个别股份估值有大重审空间，信义能源（3868）现价TTM收益率逾4厘水平，是可攻可守之选。 　　据硅业分会统计，目前内地在产多晶硅企业共11间，本月内预计有两
2025-11-10 02:00 HKT
鲜股落镬