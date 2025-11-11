闻风至 - 铜价看俏 有色矿业值博 | 鲜股落镬

美股上周五曾显著受压，惟杜指及标普指数最终报升收场，纳指跌幅亦显著收窄，加上憧憬美国停摆局面得到解决，以及内地10月份CPI胜预期的刺激下，港股周一大幅造好，恒生指数最高见26668点，升427点。全日收报26649点，升407点。成交金额稍稍回升至2147.9亿元，仍然处于近期相对偏低水平。



美国宣布，将铜及白银在内的10种资源列入关键矿产清单，有色金属板块闻风起动，中国有色矿业（1258）有龙头优势之余，更是市盈率相对合理的一员，值博率偏高。



拥完整垂直整合产业链



新加入的10种矿产包括铜、银、铀、冶金煤、硼、铅、磷酸盐、钾盐、铼和矽。这是美国地质调查局（USGS）三年一次的清单更新，反映美国在能源转型与地缘政治背景下，对矿产资源安全的高度重视。



铜作为优良导电体，在交通、国防和电力网络建设中应用广泛，随着数据中心和人工智能发展带动电力需求上升，其战略重要性日益凸显。



消息为铜价打开新的上升通道，据报，美国铜进口量占总消费量近一半，主要来自智利、秘鲁和加拿大，全球铜精炼产能大部分则集中在中国。这亦反映美国过往高度依赖进口铜，政策转向意味未来可能加强本土供应链建设，推动矿业投资与储备行动，进一步强化价格预期，更甚者则是铜资源将被视为能源转型与国安资产，若美国启动联邦层面的铜储备机制，不仅将改变全球铜贸易格局，更可能推升长期风险溢价，令铜价进入估值重评的新周期。



中国有色矿业是一间在海外拥有丰富铜资源开发的央企，拥有完整的垂直整合产业链，并在赞比亚与刚果（金）等地拥有丰富的铜钴储量。



今年首9个月，中国有色矿业受惠铜价上涨，纯利按年上升13%，至3.56亿美元，期内累计生产阴极铜约107663吨，增长12%，完成年度产量指引约77%。



在全球铜资源重估与政策驱动下，中国有色矿业凭借海外资源优势与稳健产能，有望成为新一轮资金轮动的核心受益者。随着铜价上升预期不断升温，集团的低估值或迎来价值重估契机。



闻风至