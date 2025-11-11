利贞 - 港股强势利好 港交所看536元 | 实力股起底

受惠科技股上升及IPO市场活跃，今年7至10月期间，南下资金占总成交额的比例升至25%。此外，香港年初至今已有逾80只新股上市，当中包括A股企业及知名的科技和消费股，从结构上优化市场结构。香港交易所（388）最能受惠香港股市兴旺，预期港股强劲势头将持续，将带动港交所股价持续上升，建议可于423元买入，中长线目标价看536元。香港交易所昨天收报436元，升7.4元，升幅1.73%。



港交所早前公布每月市场数据显示，今年10月份证券市场平均每日成交金额达到2749亿元，较去年同期上升8%。今年首10个月市场日均成交额则达到2582亿元，按年上升102%。此外，今年首十个月有81间新上市公司，较去年同期增长50%；首次公开招股集资额涉及2160亿元，按年增长209%。



中概股回归 助扩市场规模



星展预期，港股强劲势头将持续，并将港交所2025及2026年的日均成交额达2580亿及2750亿元；利好因素包括流动性及投资气氛改善，香港科技股的估值较其他市场具吸引力，以及政府的支持政策和刺激措施。长期而言，星展认为在美上市的中概股有可能回归香港挂牌，这将进一步扩大港股市场规模并维持强劲交易势头。



港交所截至2025年9月底止第3季业绩，录得纯利49亿元，按年上升56%；每股盈利3.88元。第3季收入及其他收益和溢利连续第3个季度创历季新高。公司第3季收入及其他收益为77.75亿元，按年上升45%。主要业务收入按年上升54%，源于现货市场成交量创新高，使交易及结算费增加。公司资金的投资收益净额减少至2.54亿元，去年同期5.07亿元，源于外部管理投资基金（外部组合）的公平值收益减少，以及内部管理的公司资金的投资回报减少。



期内，营运支出上升8%，源于雇员费用及资讯技术费用增加。EBITDA利润率为81%，按年上升7个百分点。季内联交所平均每日成交金额2864亿元，按年增长141%。当中股本证券产品日均成交金额增长150%至约2679亿元，而衍生权证、牛熊证及权证日均成交额升59%至约185亿元。



利贞