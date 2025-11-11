张日强 - 群盘抢滩 首批开价有竞争力 | 楼声随笔

整体市况急速好转，尤其受惠连环减息的效应，新盘及货尾盘销情表现理想，连带二手楼市场亦受刺激，睇楼及成交量都有所升温，反映减息确实极具实际作用，各大发展商见整体市况急速升温，随即加快推盘步伐，多个新盘就如雨后春笋般逐一登场，继启德新盘上周连环开价后，本周即将开价的油塘、尖沙咀及粉岭等新盘，预期将采取审慎策略推盘，首批开价将绝对有惊喜，并且极具竞争力。



新盘市场气氛旺盛，上周先后开价的启德区内多个新盘出现减价战，由于区内新盘及货尾盘选择较多，以致竞争激烈，发展商推盘采低价策略，部分更以减价突围，希望可吸纳各路客源。至于湾仔新盘次轮开售同样报捷，除用家外，还吸纳了大批投资客源，故投资者更是发展商的主要目标，料新盘推售时除采取低价出击外，亦会引入优惠的付款条件，以便力吸市场各路客源。此外，内地客亦是目标客源之一，尤其不少专才等客源落户香港，预期将有机会推动楼市的动力。



事实上，受惠过去2个月连环减息的效应后，整体楼市气氛明显好转，用家及投资者亦加快入市步伐，除了新盘及货尾盘销情都有不俗的表现，亦同时带动二手楼市场受惠，发展商见市况急速升温，亦随即加快推盘步伐，本周内油塘、尖沙咀及粉岭新盘料将陆续开价。由于市场多个新盘部署推出应市，预期发展商将采取审慎策略，甚至乎一众新盘开价或有惊喜。



张日强