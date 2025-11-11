伍礼贤 - 中联重科具长期竞争优势｜开工前落盘/头条名家本周心水

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

伍礼贤 - 中联重科具长期竞争优势｜开工前落盘

伍礼贤
2025-11-11 02:00 HKT
　　据内地工程机械工业协会发布资料显示，内地挖掘机前三季度共销售17.4万台按年升18.1%。其中，国内销量8.99万台按年升21.5%；出口8.42万台，按年增长14.6%。随欧美需求回暖以及东南亚经济增长持续拉动需求，预期第四季行业仍能维持较高景气。

　　中联重科（1157）第三季业绩表现胜市场预期，首三季营业收入371.56亿元（人民币，下同）按年上升8.1%，归属股东净利润39.2亿元，按年增加24.9%，经营活动现金流入按年大增137%至29亿元。其三大混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产品市场地位稳固，海外业务规模与市场地位持续提升，构建长期竞争优势。

　　公司已全新开发3款人形机械人，有数十台进入工厂作业，并实现两至三轮换代，预计明年起逐步开启批量生产且推出市场销售。行业景气带动行业估值中枢上移，目前公司主业发展稳固，同时成功发展新机械人业务，估值有望进一步抬升。

　　不妨在股价7.6元附近关注，目标价8.3元，若跌穿7.1元止蚀离场。

　　本人为证监会持牌代表，本人没有持有上述股份。

光大证券国际证券策略师
伍礼贤
 

