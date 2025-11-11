大行晨报 - 美政府有望结束停摆 推动澳元反扑｜大行晨报

美国参议院周日推进一项旨在重开联邦政府并结束停摆的法案。虽然这只是一次程序性投票，但少数民主党议员已与共和党达成协议，美国总统特朗普表示，看起来「我们已经非常接近结束停摆了」。憧憬美国政府停摆可能很快结束，令日圆回跌，澳元则获见支撑。倘若美国政府部门真是可重新运作，市场焦点将转向美国经济数据，其中最重要是非农就业数据。目前的市场定价显示，美联储在12月降息的可能性约为60%。



受全球股市因估值疑虑而重挫影响，澳元上周走势承压。不过，上周澳洲央行连续第二次在政策会议上将隔夜拆款利率维持在3.6%的水平，表示鉴于核心通胀率上升、消费需求坚挺以及房地产市场复苏，央行对进一步放松政策持谨慎态度。鉴于第3季度核心通胀率高得惊人，表明政策需要在更长一段时间内保持紧缩，投资者已经放弃对近期放松政策的预期，预期12月降息的概率只有10%。



澳元兑美元仍有机会探试过去3个月形成的趋向线支撑，目前位于0.6450水准。图表见MACD指标正下破讯号线，预料短线澳元尚有进一步下调压力。下一级关键料为0.64关口，过去3个月澳元亦可力守此区上方，因而亦要慎防若后市失守，或将会迎来较大型的下跌浪。其后较大支撑料为0.6370及0.6180。阻力估计在0.6520及0.6560，下一级看至0.6630及0.67关口。



日本首相高市早苗周一表示，她将推动制订一项延伸数年的新财政目标，以便政府能更灵活地支出，这实质上淡化了日本对财政整固的承诺。另外，周一公布的日本央行10月会议意见摘要显示，央行决策者就近期加息的可能性展开了辩论，一些决策者呼吁需要等待更多有关企业加薪势头是否会持续的数据。



美元兑日圆跌前连日在154.50附近遇阻，包括上周二触及的近9个月高位154.48。技术图表见，RSI及随机指数仍处下行，而MACD指标刚下破讯号线，汇价亦正初步跌破月内形成的上升趋向线，估计或会迎来美元兑日圆展开调整。黄金比率计算，38.2%的调整幅度在152.30，扩展至50%及61.8%的幅度则会在151.20及150.10。另外，亦可留意25天平均线目前亦见位于152.30；较大支撑将参考250天平均线149.15。阻力位回看154及154.50，之后参考155以至156.80水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报