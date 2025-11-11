Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 美政府有望结束停摆 推动澳元反扑｜大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-11 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美国参议院周日推进一项旨在重开联邦政府并结束停摆的法案。虽然这只是一次程序性投票，但少数民主党议员已与共和党达成协议，美国总统特朗普表示，看起来「我们已经非常接近结束停摆了」。憧憬美国政府停摆可能很快结束，令日圆回跌，澳元则获见支撑。倘若美国政府部门真是可重新运作，市场焦点将转向美国经济数据，其中最重要是非农就业数据。目前的市场定价显示，美联储在12月降息的可能性约为60%。

　　受全球股市因估值疑虑而重挫影响，澳元上周走势承压。不过，上周澳洲央行连续第二次在政策会议上将隔夜拆款利率维持在3.6%的水平，表示鉴于核心通胀率上升、消费需求坚挺以及房地产市场复苏，央行对进一步放松政策持谨慎态度。鉴于第3季度核心通胀率高得惊人，表明政策需要在更长一段时间内保持紧缩，投资者已经放弃对近期放松政策的预期，预期12月降息的概率只有10%。

　　澳元兑美元仍有机会探试过去3个月形成的趋向线支撑，目前位于0.6450水准。图表见MACD指标正下破讯号线，预料短线澳元尚有进一步下调压力。下一级关键料为0.64关口，过去3个月澳元亦可力守此区上方，因而亦要慎防若后市失守，或将会迎来较大型的下跌浪。其后较大支撑料为0.6370及0.6180。阻力估计在0.6520及0.6560，下一级看至0.6630及0.67关口。

　　日本首相高市早苗周一表示，她将推动制订一项延伸数年的新财政目标，以便政府能更灵活地支出，这实质上淡化了日本对财政整固的承诺。另外，周一公布的日本央行10月会议意见摘要显示，央行决策者就近期加息的可能性展开了辩论，一些决策者呼吁需要等待更多有关企业加薪势头是否会持续的数据。

　　美元兑日圆跌前连日在154.50附近遇阻，包括上周二触及的近9个月高位154.48。技术图表见，RSI及随机指数仍处下行，而MACD指标刚下破讯号线，汇价亦正初步跌破月内形成的上升趋向线，估计或会迎来美元兑日圆展开调整。黄金比率计算，38.2%的调整幅度在152.30，扩展至50%及61.8%的幅度则会在151.20及150.10。另外，亦可留意25天平均线目前亦见位于152.30；较大支撑将参考250天平均线149.15。阻力位回看154及154.50，之后参考155以至156.80水准。

英皇金融集团业务总裁
黄楚淇
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
大行晨报 - 欧罗短线投资需谨慎｜大行晨报
　　美国10月裁员规模创逾20年来最高，多位美联储官员再对通胀问题发表看法。联储局理事巴尔Michael Barr表示，仍需努力将通胀降至目标水平。明年在联邦市场公开委员会（FOMC）拥有投票权的克利夫兰联储银行总裁哈玛克指出，通胀水平持续高企不利于联储局再次降息，她担心货币政策可能没有做好应对当前通胀的准备。美国将于本周四发布10月通胀数据（CPI），市场预计美国消费者物价指数10月按年升幅将由
2025-11-11 02:00 HKT
大行晨报
大行晨报 - 储局副主席吁缓慢推进减息 | 大行晨报
　　美国联储局副主席杰斐逊表示，随着货币政策趋向中性立场，局方在进一步减息方面应缓慢推进。此外，纽约联储总裁威廉斯表示，联储局上周决定停止缩减其债券持有规模后，可能很快需要透过购买债券来扩大资产负债表。 　　美元还面临美联储（Fed）进一步减息的可能性增加的挑战。CME 美联储监测工具反映，市场现在对12月10日份再次减息的可能性为96.7%。 　　密歇根大学透露，11月消费者信心从1
2025-11-10 02:14 HKT
大行晨报