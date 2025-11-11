大行晨报 - 欧罗短线投资需谨慎｜大行晨报

美国10月裁员规模创逾20年来最高，多位美联储官员再对通胀问题发表看法。联储局理事巴尔Michael Barr表示，仍需努力将通胀降至目标水平。明年在联邦市场公开委员会（FOMC）拥有投票权的克利夫兰联储银行总裁哈玛克指出，通胀水平持续高企不利于联储局再次降息，她担心货币政策可能没有做好应对当前通胀的准备。美国将于本周四发布10月通胀数据（CPI），市场预计美国消费者物价指数10月按年升幅将由前值3%轻微回暖至3.1%，核心通胀按年升幅预计将维持在3%不变。



欧洲央行10月议息会议维持利率不变，结果符合市场预期。行长拉加德表示委员会对通胀前景的评估基本保持不变，区内通胀现时仍接近2%的中期目标，不会对未来的利率路径作出预先特定的承诺，未来议息时将根据届时数据逐次会议作出决定。标普全球评级早前将欧罗区内的第二大经济体法国的信用评级从「AA-/A-1+」下调至「A+/A-1」，标普表示在缺乏重大额外预算赤字削减措施的情况下，预计其政策的不确定性将拖累投资活动和民间消费，从而影响经济增长，拖累欧罗区整体经济表现。



据外媒报道，欧洲议会现正推动将欧盟与美国的关税协议加入日落条款与保障机制，市场忧虑该行动可能会重新引发与美国特朗普政府的贸易紧张局势，消息亦不利于欧罗后市。欧罗兑美元自今年9月以来高见1.1919之后便迎来一轮回调趋势，未能成功守稳50天线之上，并于上周一曾低见1.1469。美汇指数上周一度回升至100水平以上，美元强势的情形下亦不利欧罗走势，尽管现时欧罗有反弹趋势，我们认为投资者短线宜保持审慎观望态度，若欧罗能成功回升并企稳1.165水平之上再考虑买入，短线料持续区间上落。



光大证券国际产品开发及零售研究部

大行晨报