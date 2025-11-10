Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷 - 当AI遇上绿色能源 | 零碳筑迹

彭丽婷
2025-11-10 02:17 HKT
产经 专栏
　　铁轨在蒸汽嘶鸣中向远方延伸，电网如神经覆盖大地，数位讯号以光速穿梭云端─两百年间，三次工业革命改变了人类文明。而今，人工智能（AI）与绿色能源的碰撞交织，正将我们带向第四个历史转捩点，重新定义城市、产业与生活。

　　这场变革有别于以往。AI不再只是运算工具，而是主动参与生产力与认知边界的重塑。与此同时，气候变化的警钟不断响起，极端天气成为常态。当社会渴求创新与便利，背后的算力消耗与碳排放却成为新困局─智慧革命需要庞大能源，零碳未来却有赖技术突破。这场悖论，正成为我们这一代人无法回避的难题。

　　走在国际前沿的城市，早已展开零碳智慧的探索。荷兰阿姆斯特丹的The Edge办公大楼运用太阳能，实现能源正输出，成为「会发电的建筑」；新加坡榜鹅数码园区则以净零能耗为目标，将学术、产业、生活生态紧密串连。这些案例共同指出，「零碳」是终点，「智慧」则是通道。

　　香港的未来图景，同样在悄然成形。市区内的「零碳智能空间」，不止是技术展示，更像一个未来生活的实验场。集成光伏发电、储能系统、与AI能源管理平台及新能源机器设备等多元技术，把绿色与智慧的理念落实在每个细节。

　　这个空间更像一座桥梁─连接着国际与本地、理想与现实。智慧电网、绿色应用等创新实践，为香港甚至亚太区的城市更新带来启示。当全球均在寻找减碳与增值的平衡点，香港的经验或许能为高密度大都会提供可行路径。

　　蒸汽时代的轰鸣早已远去，数位时代的浪潮正澎湃向前。站在这个历史关口，零碳智能空间醒示我们：科技不是终点，而是通往可持续未来的桥梁。在这片土地上，每一度洁净电力、每一次智慧调度，都是香港对可持续未来的积极回应。当绿能遇见大数据，这座城市正书写属于自己的零碳新篇章。

零碳智能联盟秘书长
彭丽婷

