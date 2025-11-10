刘伟利 - 危中求智 | 巨B讲投资

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

刘伟利
2025-11-10 02:17 HKT
　　金融市场的讯息洪流如同热带雨林的骤雨，来得猛烈去得匆忙。在这片虚实交错的资讯丛林里，多数人总在狂热时盲目追随，恐慌时仓皇逃窜，却鲜少有人记得：真正的智慧往往藏在群体意识的对立面，分析师齐声高歌时，或许正是该检查逃生路线的时刻；当散户论坛充斥绝望哀鸣时，反而该点亮希望的烛光。这种逆向思维不是故作叛逆，而是对人性弱点的清醒认知。

　　但逆向不是固执。聪明的航海家懂得顺应风向调整帆索，正如精明的交易者会在判断失准时果断止损。记得那位在2008年金融海啸前独排众议的保尔森，他的成功不仅在于看空次贷的远见，更在于风险来临时迅速布局保护的纪律。市场永远不缺少发现机会的眼睛，缺少的是承认错误的勇气。

　　企业的资本之路更是充满选择的艺术。选择上市地点如同为孩子择校，需要考量环境氛围与同侪素质。交易所像座精英云集的常春藤名校，这里有充沛的流动性与全球目光，却也要接受严格的监管审视与短线投资者的压力。香港市场宛如东西交会的国际学校，既得中国经济活水灌溉，又须面对地缘政治的微妙平衡。至于新兴的东南亚交易所，则像潜力十足的实验教育，机会与风险都隐藏在成长的脉动中。

　　公开募资与私募融资的本质差异，在于对「透明度」与「自主权」的取舍。上市如同将自宅改建成观光景点，能获得门票收入扩大规模，却要时刻整理庭院迎接访客；私募则像邀请知音至工作室品茶，虽能保有创作自由，却需时时寻觅下一位赏画人。Tesla在上市十年间藉公众资本筑起电动车帝国，而太空探索科技公司却透过私募稳步推进火星计划，两条路径各有千秋。

　　资本市场的本质从未改变：它既是梦想的加速器，也是贪婪的照妖镜。在这条永不停歇的资金河流里，既要学会在众人争渡时另辟蹊径，也要懂得在航道偏差时及时回正。与其执著预测市场走势，不如修炼面对波动的从容——这或许才是金融游戏最终要教给我们的智慧：在数字起落间，找到内在的平衡点。

Collis Capital合伙创始人
刘伟利

