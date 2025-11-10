关志康 - 喜欢上一个人 | 神耆商机

老前辈合上报纸，轻叹一声：「原来全港有19万名独居长者、15万户双老家庭。难怪几乎每星期都听到独居长者离世多时才被发现的新闻。其实孤独不分贫富，基层长者固然困难，有钱人同样会抑郁。子女不在身边，屋企再大都可能更寂寞。」事实上，香港中文大学联同救世军的调查亦印证了这份忧虑——本地65岁以上长者中，感到中度或严重孤独的比例，由2018年的35.3%升至2024年的68.3%。



一位退休英文老师分享：「中文真系博大精深，你听过《喜欢上一个人》这首小诗未？全诗四句，每句都一样，但细味就知其深意——喜欢上一个人（初恋的悸动）；喜欢『上』一个人（渴望亲密）；喜欢『上一』个人（怀念过去）；最后，喜欢上『一个人』（享受独处）。其实，我哋都走到第四阶段了。」



另一位老板则补充：「其实孤独唔系一朝一夕。细个去洗手间都要一大班人陪，以前一个人喺餐厅食饭会唔自然。但人越大，越习惯自己一个，觉得和人迁就太麻烦。到了中年，讲笑话都有限度，朋友圈逐渐缩细，旧朋友越来越少。有啲人性情大变，社交应酬少咗，孤独就这样一步步走近。」



年逾80岁的炒家则豁达笑道：「你估人人都做得杨振宁咩？命运各有不同，做人最紧要自得其乐。我𠵱家早就唔戒口，怕太健康反而长命，亲朋戚友都走晒，到时边个送花牌畀我呀？」



健康教育基金会主席

关志康