甄荣 - 赛力斯登陆港股值留意 | 中环晨星

近日来港上市的赛力斯（9927）作为汽车板块中兼具技术壁垒与成长潜力的核心龙头，凭借其在辅助驾驶、新能源技术研发及产品布局上的突出优势，成为板块中的优质股份，凸显长期投资价值。



赛力斯是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，于2016年开启全面战略转型，聚焦新能源汽车领域，2021年重磅发布高端品牌「问界」，并以「智慧重塑豪华」为导向。集团拥有丰富产品组合，截至目前，该公司已成功构建问界M5、M7、M8、M9四大核心车型，核心品牌问界自推出以来销量持续高速增长。



根据弗若斯特沙利文报告，问界品牌在2024年下半年以82%的NPS净推荐值登顶新能源汽车口碑榜首，而且2024年问界品牌全年总交付量达38.71万辆，按年增长268%，为该公司的长远发展奠定坚实基础。



财务方面，赛力斯近年来业绩快速提升。2023年至2024年，该公司收入从358亿元（人民币，下同），跃升至1451亿元，按年大幅增长305.5%；该公司毛利率从2023年的7.2%，稳步增至2025年上半年的26.5%。于2024年、2025年上半年，该公司净利润分别录59亿元、29亿元，成功实现盈利，成长韧性凸显。



行业方面，近年来全球新能源汽车市场正处于高速增长通道，全球新能源乘用车销量自2021年的620万辆，激增至2024年的1710万辆，在此期间复合年增长率达40.2%。预计到2030年新能源乘用车全球销量将达4230万辆，2024年至2030年的复合年增长率为16.3%，为赛力斯提供了广阔的成长空间。



赛力斯作为业绩确定性高、成长逻辑清晰的核心股份，已形成「技术研发-产品落地-市场验证-盈利兑现」的完整闭环，随着新产品周期持续兑现、市场渗透率提升、规模效应进一步释放，该公司市场份额与盈利能力有望持续提升，股价具备较强增长弹性，值得投资者留意。



