大行晨报 - 储局副主席吁缓慢推进减息 | 大行晨报

2025-11-10 02:14 HKT
　　美国联储局副主席杰斐逊表示，随着货币政策趋向中性立场，局方在进一步减息方面应缓慢推进。此外，纽约联储总裁威廉斯表示，联储局上周决定停止缩减其债券持有规模后，可能很快需要透过购买债券来扩大资产负债表。

　　美元还面临美联储（Fed）进一步减息的可能性增加的挑战。CME 美联储监测工具反映，市场现在对12月10日份再次减息的可能性为96.7%。

　　密歇根大学透露，11月消费者信心从10月的53.6降至50.3，为逾3年新低，预期53.2。调查更新了家庭的通胀预期。一年期的通胀预期从4.6%上升至4.7%，五年期的通胀预期从3.9%降至3.6%。

　　纽约联储调查显示，美国消费者下调对未来一年通胀的预期，中位数为3%，三年期和五年期通胀预期均维持在3%。

　　美汇指数上周五收于99.55水平，趋势整固往下，上方阻力100.20、101.00、101.80。

货币政策趋向中性立场

　　加拿大10月新增就业6.66万人，连续第二个月实现超预期增长，多过此前的6.04万增幅。

　　美元兑加元上周五在1.4030水平整固，趋势往上，下方支持1.3940、1.3860。

　　德国贸易平衡显示9月份顺差缩小至153亿欧罗，低于预期的168亿欧罗，此前8月份的顺差被下调至169亿欧罗。

　　欧罗兑美元上周五收于1.1565,200日简单移动均线（SMA）在1.1344，短期内，若欧罗重新升上1.1592和1.1600的20日简单移动平均线，则可能会向1.1700反弹。相反，若欧罗跌破1.1500，预计将测试8月1日的周期低点1.1391。

　　现货金价最多升1.27%，高见每盎司4027.44美元；收报4001.08，涨0.6%。

　　世界黄金协会（WGC）数据显示，10月份黄金ETF录得54.9吨的流入，主要来自北美增加47.2吨和亚洲增加44.8吨，而欧洲则出现37.4吨的流出。

10月份黄金ETF录54.9吨流入

　　现货金若突破每盎司4000美元，可能向20日简单移动平均线（SMA）的4082美元水平进发，挑战4100美元。相反，若跌破4000美元，将下探3950美元，随后是10月28日的低点3886美元。

　　上周五纽约期油涨0.54%，收报每桶59.75美元，布兰特期油扬0.39%，收报63.63。

　　上周国际能源署（IEA）报告显示，石油输出国组织及其盟友，包括俄罗斯可能会增加产量，因其对市场过剩的预期上调。

　　路透社引述消息人士指，印度炼油商已经下单了11月的装船，包括一些计划在12 月到达的货物，商品数据公司 Kpler 表示，随着俄罗斯在乌克兰无人机袭击其炼油厂后加大出口，印度对俄罗斯石油的进口预计本月将增加约 20%，达到每日 190 万桶。纽约期油上周五在每桶59.81美元整固，上方阻力61.20、62.80美元。

独立外汇分析员  
徐惠芳
