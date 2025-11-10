大行晨报 - 就业数据强劲 加元反扑 | 大行晨报

美元上周五下跌，此前一周，在美国联邦储备理事会（FED）主席鲍威尔承认进一步宽松举措具有风险性之后，美元开始了五天连涨，但上周四因疲软的劳动力数据而再复回跌。



由于政府继续关门，市场缺乏多项关键经济数据，其中，劳工部没有如期在上周五公布10月份的就业报告；故此，交易员们转而关注私营部门的数据，这些数据显示，10月份经济受政府和零售部门拖累减少了就业岗位，成本削减和人工智能的采用也导致裁员激增。而欧罗兑美元则受到稳定政策利率预期的支撑，反观美国和英国预计将在2026年进一步降息。



市场对欧洲央行利率前景的信心依然很强，货币市场预计，到2026年9月欧洲央行降息25个基点的概率约为40%，而在10月中中美贸易紧张局势最严重时，这一可能性超过了80%。



欧洲央行副总裁德金多斯（Luis de Guindos）周四表示，欧洲央行对目前的利率水平感到满意，认为通胀率跌破2%只是暂时的。



10月平均时薪急升4%



上周五公布的数据显示，加拿大10月就业市场强劲增长，扭转了此前的下滑趋势，超出预期，失业率也有所下降。加拿大统计局表示，继9月新增就业岗位6.04万个之后，10月经济净增就业岗位6.66万个，抵销了7月和8月的大部分岗位流失；而10月失业率从9月的7.1%降至6.9%。10月平均时薪急升4.0%，9月为上涨3.6%，这是加拿大央行密切关注的一个衡量通胀趋势的指标。强劲的就业数据提振加元。



美元兑加元上周自低位回升，并重登200天平均线上方，可望美元兑加元有机会将再踏升轨，而从7月至今，整体美元兑加元运行于一上升通道内。再者，RSI及随机指数亦已见呈初步回升。阻力位预料在1.4150及1.42水准，下一级预料为4月1日高位1.4415以至1.45。至于较支持预估在1.40，之后看1.3920及1.3860，下一级料为1.38水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报