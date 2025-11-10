Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨报 - 就业数据强劲 加元反扑 | 大行晨报

大行晨报
大行晨报
大行晨报
2025-11-10 02:13 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　美元上周五下跌，此前一周，在美国联邦储备理事会（FED）主席鲍威尔承认进一步宽松举措具有风险性之后，美元开始了五天连涨，但上周四因疲软的劳动力数据而再复回跌。

　　由于政府继续关门，市场缺乏多项关键经济数据，其中，劳工部没有如期在上周五公布10月份的就业报告；故此，交易员们转而关注私营部门的数据，这些数据显示，10月份经济受政府和零售部门拖累减少了就业岗位，成本削减和人工智能的采用也导致裁员激增。而欧罗兑美元则受到稳定政策利率预期的支撑，反观美国和英国预计将在2026年进一步降息。

　　市场对欧洲央行利率前景的信心依然很强，货币市场预计，到2026年9月欧洲央行降息25个基点的概率约为40%，而在10月中中美贸易紧张局势最严重时，这一可能性超过了80%。

　　欧洲央行副总裁德金多斯（Luis de Guindos）周四表示，欧洲央行对目前的利率水平感到满意，认为通胀率跌破2%只是暂时的。

10月平均时薪急升4%

　　上周五公布的数据显示，加拿大10月就业市场强劲增长，扭转了此前的下滑趋势，超出预期，失业率也有所下降。加拿大统计局表示，继9月新增就业岗位6.04万个之后，10月经济净增就业岗位6.66万个，抵销了7月和8月的大部分岗位流失；而10月失业率从9月的7.1%降至6.9%。10月平均时薪急升4.0%，9月为上涨3.6%，这是加拿大央行密切关注的一个衡量通胀趋势的指标。强劲的就业数据提振加元。

　　美元兑加元上周自低位回升，并重登200天平均线上方，可望美元兑加元有机会将再踏升轨，而从7月至今，整体美元兑加元运行于一上升通道内。再者，RSI及随机指数亦已见呈初步回升。阻力位预料在1.4150及1.42水准，下一级预料为4月1日高位1.4415以至1.45。至于较支持预估在1.40，之后看1.3920及1.3860，下一级料为1.38水平。

英皇金融集团业务总裁　
黄楚淇
大行晨报

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
大行晨报 - 储局副主席吁缓慢推进减息 | 大行晨报
　　美国联储局副主席杰斐逊表示，随着货币政策趋向中性立场，局方在进一步减息方面应缓慢推进。此外，纽约联储总裁威廉斯表示，联储局上周决定停止缩减其债券持有规模后，可能很快需要透过购买债券来扩大资产负债表。 　　美元还面临美联储（Fed）进一步减息的可能性增加的挑战。CME 美联储监测工具反映，市场现在对12月10日份再次减息的可能性为96.7%。 　　密歇根大学透露，11月消费者信心从1
2025-11-10 02:14 HKT
大行晨报
大行晨报 - 金价短线或续整固｜大行晨报
　　美国私人企业新增职位超预期增长，人力资源服务机构ADP公布的数据显示，美国10月私人企业就业人数扭转前两个月下降趋势，并且新增职位数量超出市场预期，10月ADP私人企业新增职位4.2万个，市场预期原本增加3万个。除此之外，服务业扩张速度创8个月来最快。ISM数据显示，美国10月服务业扩张步伐创8个月来最快，定单飙升至1年高位。数据支撑美汇指数周三盘中回升至100水平大关之上，并一度高见100.
2025-11-07 02:00 HKT
大行晨报