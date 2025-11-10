Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈健豪 - 美汇指数调整未见顶 | 汇市攻略/汇市攻略

陈健豪
2025-11-10 02:12 HKT
过去一周，全球外汇市场受到美国政府持续停摆影响，劳动力市场转差以及美国联储判断经济难度大增，亦进一步令货币政策决定更难，引发投资者对美联储下步行动的猜测，但联储局自己也未搞清楚方向，分歧仍然严重，加上年底前预期会公布新一任联储局主席人选，目前要赌联储局政策难上加难，值博率亦甚低，投资气氛明显转为避险和审慎气氛为主线。

　　其中，美国政府停摆日数已创下最长纪录，许多重要经济指标亦缺乏官方数据，例如美国劳工统计局原订上周五公布的10月非农就业数据已连续两个月未能发布，市场只能依赖私人调查粗略评估目前经济状况，市场对美国经济不确定性的忧虑加剧，非农业就业数据与CPI等关键指标被推迟，这种资讯缺口使得美汇指数短期缺乏方向，市场只能转炒12月是否减息的短期操作，即跟估计下星期会否下雨一样。美汇指数亦连跌3日，将暂时11月份的累积升幅抹去。

金价4000美元水平争持

　　另一参考指标、十年期美债债息亦震荡向上，亦属市场资金倾向避险情绪的讯号。连同金价虽然年内升幅仍超过4成，但亦勉强结束连续两星期跌势暂时喘定，在4000美元水平争持。

　　利率期货反映，12月减息机会随着联储局委员分歧减至60至70%，另一变化在于未来一季、即12月到明年4月多次议息会议，只会减息一次。技术上，美汇指数在连续上涨7星期后回落，仍然未摆脱自年初1月从110跌至6月的96.4、并于7月反弹到100.2，8、9、10月都未摆脱此低位整固区间。若政府停摆持续并拖累信心，美元可能继续调整，估计短线支持位在99.0至99.3附近，阻力以7月高位100.2为本周目标，中线暂以5月102.0为目标。

　　英国方面，焦点集中在就业与第三季度GDP数据上。由于英伦银行上次利率决议中以5比4的接近票数维持利率不变，且删除了「谨慎」字眼，市场普遍认为12月减息机率上升，LSEG资料显示，市场目前预估12月18日减息的机率为58%。行长贝利承认通胀已显著下降，若工资增长放缓且失业率上升，将进一步强化宽松预期，短期仍不利英镑走势，明显阻力分别在1.3250和1.3330，支持位在1.3010。

资深外汇评论员
陈健豪

