朱红 - 泡泡玛特创近月低 博「20661」 | 窝轮热炒特区

据报泡泡玛特（9992）平台直播事故引起热议，加上日前因盲盒上错印品牌英文名引致品控质疑。泡玛股价下挫，曾低见203.6元，再创近月新低。如看好泡玛可留意认购证「20661」，行使价298元，实际杠杆6倍，明年3月到期；如看淡泡玛可留意认沽证「20663」，行使价199.9元，实际杠杆4倍，明年2月到期。



券商报告指，其机构经纪主要客户对小米股票空头仓位在过去一周上升逾5成，预计小米至少在短期内会成为普遍的沽空或抛售目标。



小米集团（1810）股价偏软，曾低见41.92元，再创近月新低。如看好小米可留意认购证「15276」，行使价57.88元，实际杠杆6倍，明年4月到期。如看淡小米可留意认沽证「17907」，行使价39.88元，实际杠杆6倍，明年2月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红