闻风至 - 政策利好信义能源展升浪 | 鲜股落镬

闻风至
2025-11-10 02:00 HKT
产经 专栏
港股上周五再度回软，恒生指数最多跌318点至26167。最终收报26241，跌244点。全日成交金额回落至20096.4亿元。

　　「反内卷」政策终于推动光伏板块回升，令人期待已久的画面终于来临，光伏概念股可望进入明确的反弹升浪，个别股份估值有大重审空间，信义能源（3868）现价TTM收益率逾4厘水平，是可攻可守之选。

　　据硅业分会统计，目前内地在产多晶硅企业共11间，本月内预计有两间头部企业减产、检修，将对内地供应总量产生显著影响，总产量环比预计大幅下降12.4%。尽管供应收缩，但对比下游需求，多晶硅市场仍处于供过于求状态。综合来看，当前多晶硅市场供需基本面依然偏弱，较高的行业库存以及疲软的终端需求制约了价格上行空间。预计短期内，市场将在落实减产与政策预期的共同作用下，继续维持弱势平稳运行格局。

　　不过，政策层面持续推动落后产能淘汰，据报《硅多晶和锗单位产品能源消耗限额》新国标已进入征求意见阶段，预计该标准正式实施后，将成为推动产能出清与产业升级的有力抓手。另一方面，电力市场亦迎来重大利好政策，本栏早亦提到，中央就AI行业发展祭出补贴电价的「大招」。据报，甘肃、贵州和内蒙古等能源资源丰富的偏远省份，成为数据中心集群的新热点。这些地区原本工业用电单价就比东部沿海发达地区低约30%，如今叠加新补贴，电价可进一步降至每度0.4元（人民币，下同）。

　　光伏行业兴建新项目的「特价时段」已过，信义能源是近年发展较积极的一员，该公司不只自己兴建新项目，更收购母企的优质项目。在2024年期内，集团的新增太阳能发电场项目达860兆瓦，新增规模按年上升35%。新发电场的贡献，亦令公司于今年上半年纯利上升23.4%，至4.5亿元，每股盈利5.37仙；中期股息按年多派26.1%，至2.9港仙。

　　据中金指出，信义能源母企信义光能（968）仍有近1.2吉兆（即1200兆瓦）的储备项目可供收购，其中860兆瓦为「平价项目」（即发电成本低于电网收购成本的项目）。

闻风至

