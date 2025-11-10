Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 新盘打快攻 斗抢焦点斗抢客 | 楼声随笔

张日强
2025-11-10 02:00 HKT
受惠过去2个月连环减息的效应，整体楼市气氛好转，用家及投资者亦加快入市步伐，新盘及货尾盘销情都有理想的表现，连带二手楼市场同样受惠。发展商见市况急速升温，随即加快推盘步伐，本月内最少已有5至6个新盘排队出场，当中包括启德新盘及货尾盘等连环出击，更出现「内卷」情况，牵起减价抢客战，而油塘新盘亦于周内开价。此外，市场部分单幢新盘亦部署于周内正式抢攻，各大新盘连环加快出击，除了斗抢市场焦点外，还需着力抢吸各路客源。
启德新盘货尾掀「内卷」减价战

　　经过9月及10月的关键时刻，美国联储局亦先后作出2次的减息行动，每次都减0.25%，本港银行亦顺势跟随，虽然未有跟足，每次只有0.125%，惟已给予市场清晰指示，减息周期正式开始，而楼价更一洗过去3年颓势，楼价指数连升4个月，今年首9个月楼价录得倒升1.14%，市场更预期全年楼价有机会录得2%至3%的升幅，发展商见市况急速升温，随即加快推盘步伐，以目前来看，启德新盘及货尾最为瞩目，尤其出现「内卷」减价战情况，加上本周即将开价的油塘新盘，除了力吸本身的区内客源外，投资及大手客都是目标，绝对有能力引领大批客源涌出来。至于二手楼市场同样受惠减息的效应，各区屋苑的睇楼及成交量明显升温，大部分笋盘已被市场消化，部分业主更随即「心雄」起来，放盘叫价亦开始调高，惟整体成交亦稍稍升温。

　　事实上，连环减息的效应下，加上供楼平过租的实况下，各大屋苑的睇楼及成交量都有所回升，上周开售的湾仔现楼新盘再度报捷，发展商见楼市急速升温，顺势加快推盘步伐，市场上最少有5至6个新盘排队登场，分别有大盘及细盘等，合共提供总数涉逾千伙，由于一众新盘出击，甚具竞争力，开价亦相对审慎，甚至采取优惠价作为诱因，预期可带动上车、换楼客及投资收租客出动，尤其配合本月群盘抢滩之势，预期将会掀起新一轮的推盘动力。

张日强

