郭家耀 - 中海油目标价看22元 | 开工前落盘/头条名家本周心水

中海油（883）日前公布第3季营业收入为1048.95亿元人民币，按年增长5.7%；盈利324.38亿元人民币，下跌12.2%。季内公司油气净产量近1.94亿桶油当量，按年上升7.9%。今年首3季中海油营业收入达3125.03亿元人民币，较去年同期下跌4.1%，盈利下滑12.6%至1019.71亿元人民币。首3季公司油气净产量达5.78亿桶油当量，按年上升6.7%，其中天然气上升11.6%。中国净产量达到逾4亿桶油当量，上升8.6%；海外净产量1.77亿桶油当量，上升2.6%，管理层有信心可达成年初产量指引的上限。今年首3季中海油实现平均油价每桶68.29美元，较去年同期下降13.6%，平均气价为每千立方英尺7.86美元，上升1%，桶油主要成本为27.35美元，下降2.8%。



尽管油价波动，中海油仍按年初指引稳步实现产量增长，盈利及现金流制造能力理想，目前股息率亦具有吸引力。入巿价20元，目标价22元，止蚀价18.5元。



笔者为证监会持牌人士，本人及相关人士没持有上述股份。



港湾家族办公室

业务发展总监

笔者为证监会持牌人

郭家耀