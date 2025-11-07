朱红 - 中芯反弹 留意「13923」购 | 窝轮热炒特区

外媒报道，内地政府要求受国家补助的新建数据中心须使用国产人工智能晶片。晶片股份普遍造好，中芯国际（981）股价止跌反弹，升逾半成曾高见77.75元。如看好中芯，可留意中芯认购证「13923」，行使价88.05元，实际杠杆4倍，明年6月到期。如看淡中芯，可留意中芯认沽证「21097」，行使价68.88元，实际杠杆3倍，明年5月到期。



券商报告指港交所（388）第3季盈利胜预期，加上考虑到近期交易量趋势，提升其盈测及目标价，维持买入评级。港交所绩后向好，股价重越20天线升至433元附近整固。如看好港交所，可留意港交认购证「22088」，行使价500.5元，实际杠杆8倍，明年4月到期。如看淡港交所，可留意港交认沽证「21944」，行使价359.8元，实际杠杆6倍，明年6月到期。



据乘联分会初步统计，10月全国乘用车新能源市场零售较去年同期增长17%达140万辆，期内全国乘用车市场新能源零售渗透率58.7%。比亚迪（1211）止跌反弹，回升至98元水平徘徊。如看好比亚迪，可留意比迪认购证「17318」，行使价110.1元，实际杠杆5倍，明年4月到期。如看淡比亚迪，可留意比迪认沽证「21596」，行使价74.83元，实际杠杆7倍，明年3月到期。



重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。认股证/界内证/牛熊证价格可跌可升，并可在到期时或到期前会变成毫无价值，引致投资全盘损失。投资前，投资者应仔细参阅有关上市档（及任何该档之附录）及有关补充上市档所载认股证/界内证/牛熊证的详情（包括风险因素），充分了解产品性质及风险，考虑投资是否适合阁下的个别情况，如有需要，应咨询专业顾问。中银国际证券有限公司为认股证/界内证/牛熊证之流通量提供者，亦可能是港交所唯一为中银国际亚洲有限公司认股证/界内证/牛熊证提供买卖报价者。



中银国际股票

衍生产品董事

笔者为证监会持牌人

朱红