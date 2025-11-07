Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 资源股有势 南方锰业开弹 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2025-11-07 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

在A股走高、上证重返4000点大关的利好氛围带动下，港股周四亦乘势劲升550点，收报26485点。市场情绪明显回暖。或许来自A股的投资热情，正逐步渗透至全球资本市场，有望在短期内驱散美股AI概念股「畏高」的阴霾，昨日盘面上，见到资源股先前跑出，估值超低残的南方锰业（1091）值得留神。
　　资源股昨日可谓全面反弹，赣锋锂业（1772）劲升6.1%、江西铜业股份（358）升3%、中广核矿业（1164）升近3.3%、金力永磁（6680）升3.9%。由此可见，升势相当全面，而非只是单一类别的资源股上升。
　　南方锰业前身为中信大锰，在2020年易主时，新主以每股0.92元接下中信系的持股，即使昨日劲弹5.8%，收报0.455元，亦只是易手价的半价水平。
有望迎来估值修复

　　其股价近年长期低残，主因在于经济下行，令市场对锰价持续悲观，该股去年亦转蚀7.25亿元，主要因清偿联营的担保责任导致年内确认金融资产减值损失约3.21亿元；及锰矿石及化学产品价格下跌，公司未及时调整销售策略并造成销售费用过高，最终导致贸易业务产生亏损。

　　但在今年上半年，该公司已重录盈利，扭亏赚1.73亿元，每股盈利4.73仙。不派息。以中期盈利年化计，现价相当于市盈率约4.8倍水平，若盈利能够维持现价当然称得上超值。

　　值得一提的是，该股在今年4月及7月两度配股，分别集资近1.4亿及1.8亿元，配股价分别为0.21元及0.224元，集资用途同为偿还负债。值得留意的是，该股能在市场低迷期间成功配股集资，已反映投资者对其基本面及前景投下了关键的信心一票。回顾4月，恒指一度低见19260点，7月亦仅刚重返23000点水平，正处于向25000点进发的初段。能在此阶段获得资金支持，显示市场对其价值重估的预期已悄然酝酿。

　　南方锰业基本面已有改善迹象，加上资金在低迷市况下仍愿意进场支持，反映市场对其未来潜力不无期待。若资源行情延续反弹，该股或有望迎来估值修复，值得中线关注。

闻风至

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
闻风至 - 政策利好信义能源展升浪 | 鲜股落镬
港股上周五再度回软，恒生指数最多跌318点至26167。最终收报26241，跌244点。全日成交金额回落至20096.4亿元。 　　「反内卷」政策终于推动光伏板块回升，令人期待已久的画面终于来临，光伏概念股可望进入明确的反弹升浪，个别股份估值有大重审空间，信义能源（3868）现价TTM收益率逾4厘水平，是可攻可守之选。 　　据硅业分会统计，目前内地在产多晶硅企业共11间，本月内预计有两
2025-11-10 02:00 HKT
鲜股落镬
闻风至 - 华润燃气高息防守之选 | 鲜股落镬
忧虑AI泡沫爆破，美股周三受压，连带港股昨日亦继续向下，恒生指数收报25935点，跌16点。全日成交金额2388.2亿元。 有望突破22元阻力关口 　　尽管大市气氛持续偏弱，高息防守型股份华润燃气（1193）却逆势造好，成为市场焦点之一。集团今年持续进行股份回购，加上未来盈利能力有望回升，预料可望为股价注入动力。走势上，华润燃气有望突破现有技术阻力22元关口，在闷市下突围而出。
2025-11-06 02:00 HKT
鲜股落镬