闻风至 - 资源股有势 南方锰业开弹 | 鲜股落镬

在A股走高、上证重返4000点大关的利好氛围带动下，港股周四亦乘势劲升550点，收报26485点。市场情绪明显回暖。或许来自A股的投资热情，正逐步渗透至全球资本市场，有望在短期内驱散美股AI概念股「畏高」的阴霾，昨日盘面上，见到资源股先前跑出，估值超低残的南方锰业（1091）值得留神。

资源股昨日可谓全面反弹，赣锋锂业（1772）劲升6.1%、江西铜业股份（358）升3%、中广核矿业（1164）升近3.3%、金力永磁（6680）升3.9%。由此可见，升势相当全面，而非只是单一类别的资源股上升。

南方锰业前身为中信大锰，在2020年易主时，新主以每股0.92元接下中信系的持股，即使昨日劲弹5.8%，收报0.455元，亦只是易手价的半价水平。

有望迎来估值修复

其股价近年长期低残，主因在于经济下行，令市场对锰价持续悲观，该股去年亦转蚀7.25亿元，主要因清偿联营的担保责任导致年内确认金融资产减值损失约3.21亿元；及锰矿石及化学产品价格下跌，公司未及时调整销售策略并造成销售费用过高，最终导致贸易业务产生亏损。



但在今年上半年，该公司已重录盈利，扭亏赚1.73亿元，每股盈利4.73仙。不派息。以中期盈利年化计，现价相当于市盈率约4.8倍水平，若盈利能够维持现价当然称得上超值。



值得一提的是，该股在今年4月及7月两度配股，分别集资近1.4亿及1.8亿元，配股价分别为0.21元及0.224元，集资用途同为偿还负债。值得留意的是，该股能在市场低迷期间成功配股集资，已反映投资者对其基本面及前景投下了关键的信心一票。回顾4月，恒指一度低见19260点，7月亦仅刚重返23000点水平，正处于向25000点进发的初段。能在此阶段获得资金支持，显示市场对其价值重估的预期已悄然酝酿。



南方锰业基本面已有改善迹象，加上资金在低迷市况下仍愿意进场支持，反映市场对其未来潜力不无期待。若资源行情延续反弹，该股或有望迎来估值修复，值得中线关注。



闻风至