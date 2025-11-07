张日强 - 二手楼纷录「零议价」成交 | 楼声随笔

整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，部分发展商见市况升温，随即将旗下货尾盘轻微加价约3%，以便测试市场承接力，新盘及货尾盘连番开售报捷，连带二手楼市场亦同样受惠，市场上不少细价屋苑均录得「零议价」成交，反映减息的效应亦陆续浮现出来，尤其早前仍在考虑的准买家，在多项利好消息刺激下亦加快入市步伐。



本港连续2个月跟随美国减息步伐，市场气氛亦急速好转，新盘及货尾盘销情不俗，发展商亦随即加快推盘步伐，以及调高部分货尾盘的售价，虽然提价约3%，惟已反映出发展商的未来部署策略，新盘市场气氛好转，同时亦带动二手楼市场的睇楼及成交量回升，当中更以细价屋苑最受市场追捧，部分放盘叫价明显相对硬净，过去一周更出现多宗「零议价」的成交个案，反映部分买家亦「心急」起来，在楼价录得缓缓上升之际，随即加快入市步伐，料短期内屋苑录得「零议价」成交将渐增。



事实上，受惠银行连环减息效应带动，部分业主叫价开始「企硬」，甚至议价空间亦逐步收窄，市场信心逐步恢复，买家亦加快了入市步伐，当中以细价屋苑为主，包括荃湾海之恋、元朗Park Yoho、屯门海翠花园、天水围天富苑及沙田大围等屋苑，先后连环录得「零议价」成交，预料短期内仍会录得上述个案，甚或出现追价成交等。



张日强