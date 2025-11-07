Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 二手楼纷录「零议价」成交 | 楼声随笔

张日强
2025-11-07 02:00 HKT
产经 专栏
整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，部分发展商见市况升温，随即将旗下货尾盘轻微加价约3%，以便测试市场承接力，新盘及货尾盘连番开售报捷，连带二手楼市场亦同样受惠，市场上不少细价屋苑均录得「零议价」成交，反映减息的效应亦陆续浮现出来，尤其早前仍在考虑的准买家，在多项利好消息刺激下亦加快入市步伐。

　　本港连续2个月跟随美国减息步伐，市场气氛亦急速好转，新盘及货尾盘销情不俗，发展商亦随即加快推盘步伐，以及调高部分货尾盘的售价，虽然提价约3%，惟已反映出发展商的未来部署策略，新盘市场气氛好转，同时亦带动二手楼市场的睇楼及成交量回升，当中更以细价屋苑最受市场追捧，部分放盘叫价明显相对硬净，过去一周更出现多宗「零议价」的成交个案，反映部分买家亦「心急」起来，在楼价录得缓缓上升之际，随即加快入市步伐，料短期内屋苑录得「零议价」成交将渐增。

　　事实上，受惠银行连环减息效应带动，部分业主叫价开始「企硬」，甚至议价空间亦逐步收窄，市场信心逐步恢复，买家亦加快了入市步伐，当中以细价屋苑为主，包括荃湾海之恋、元朗Park Yoho、屯门海翠花园、天水围天富苑及沙田大围等屋苑，先后连环录得「零议价」成交，预料短期内仍会录得上述个案，甚或出现追价成交等。

张日强

张日强 - 新盘打快攻 斗抢焦点斗抢客 | 楼声随笔
受惠过去2个月连环减息的效应，整体楼市气氛好转，用家及投资者亦加快入市步伐，新盘及货尾盘销情都有理想的表现，连带二手楼市场同样受惠。发展商见市况急速升温，随即加快推盘步伐，本月内最少已有5至6个新盘排队出场，当中包括启德新盘及货尾盘等连环出击，更出现「内卷」情况，牵起减价抢客战，而油塘新盘亦于周内开价。此外，市场部分单幢新盘亦部署于周内正式抢攻，各大新盘连环加快出击，除了斗抢市场焦点外，还需着力抢
2025-11-10 02:00 HKT
楼声随笔
张日强 - 连环减息 新盘加价有待动力 | 楼声随笔
整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，连带二手楼市场亦同样受惠，部分发展商见市况升温，随即将旗下货尾盘轻微加价约3%。虽然市况急速升温，用家及投资者更四出寻觅笋盘，尤其大手投资客的入市态度，整体成交量仍是缓缓上升，市况仍未完全真正复苏，仍然有待楼市动力，相信仍需看看投资客是否连番大举出动。 　　上周美国联储局再度减息0.25厘，本港银行亦随即加入减息
2025-11-06 02:00 HKT
楼声随笔