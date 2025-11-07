大行晨报 - 纽元低位争持 尚呈下试压力｜大行晨报

美国政府继续停摆，导致多个重要经济数据暂停发布，这令美联储官员们对经济的了解有限，越来越依赖于民间数据和替代指标，使政策决策变得更加复杂。周三公布的美国ADP全国就业报告显示，10月民间就业岗位增加4.2万，9月数据上修后为下降2.9万。这一月度估算数据历来与美国劳工部劳工统计局发布的政府就业岗位统计数据存在差异，故一般仅被视为对美国劳工统计局就业机构调查的补充。另外，美国供应管理协会（ISM）表示，10月其非制造业采购经理人指数（PMI）升至52.4，高于9月的50.0。利率期货市场目前预计，美联储到2026年底将再降息3到4次；而联储内部在未来降息行动上的分歧日益加剧。根据伦敦证交所集团（LSEG）的计算，利率期货市场预计美联储12月降息的可能性约为70%，低于上周政策会议前的近90%。



澳元兑美元方面，美元周三从高位稍作回落，投资者又再涌入风险较高货币，摆脱上日席卷全球金融市场的避险情绪。对风险较为敏感的澳元兑美元于周三回稳，闯回至0.65水准附近。不过，汇价仍有机会探试过去3个月形成的趋向线支撑，目前位于0.6450水准。图表见MACD指标正下破讯号线，预料短线澳元尚有进一步下调压力。下一级关键料为0.64关口，过去3个月澳元亦可力守此区上方，因而亦要慎防若后市失守，或将会迎来较大型的下跌浪。其后较大支撑料为0.6370及0.6180。阻力估计在0.6500及0.6560，下一级看至0.6630及0.67关口。



纽元兑美元于周三曾一度触及7个月低点，国内就业数据疲软巩固11月降息预期。纽西兰统计局公布的数据显示，纽西兰第3季失业率升至5.3%，就业人数与前一季持平。市场已经完全消化了新西兰央行在11月26日政策会议上降息25个基点的预期，但对于明年是否会再次降息看法分歧。



纽元兑美元走势，技术图表所见，RSI及随机指数正在走低，或见纽元仍见承压探低。支持位估计为0.5620及0.5550，下一级关键指向0.55及0.54水准。较近阻力看0.5750，向上估计在0.58水准仍会面临一定程度的阻力，上周触及的高位就在0.5801；较大阻力预估在0.60关口及0.6060水准。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报