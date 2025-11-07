大行晨报 - 金价短线或续整固｜大行晨报

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

2025-11-07 02:00 HKT
　　美国私人企业新增职位超预期增长，人力资源服务机构ADP公布的数据显示，美国10月私人企业就业人数扭转前两个月下降趋势，并且新增职位数量超出市场预期，10月ADP私人企业新增职位4.2万个，市场预期原本增加3万个。除此之外，服务业扩张速度创8个月来最快。ISM数据显示，美国10月服务业扩张步伐创8个月来最快，定单飙升至1年高位。数据支撑美汇指数周三盘中回升至100水平大关之上，并一度高见100.36，创下今年5月以来新高。受美汇指数近期反弹影响，与美元呈反向走势现货金价则急跌，并且一度跌穿每盎司4000美元水平大关。

　　自今年9月以来，现货金价迎来一轮强势上涨，由每盎司3400美元，一度拉升高见每盎司4381美元，再创历史新高。不过，进入10月中下旬以来，现货金价迎来新一轮大幅调整，现货金价在两周内从每盎司4381.51美元，一度低见每盎司3886.62美元，跌幅超出10%。执笔之时，现货金价正于每盎司3980至4000美元水平争持。笔者认为，短线来看，若金价跌势不再延续，并且能成功守稳50天线约每盎司3870美元，金价则有望迎有新一轮反弹，因此短线来看，我们建议投资者先观察为主，不应急于入市。

明年有望再创新高

　　展望金价中长期前景，我们依然保持审慎乐观看法。根据世界黄金协会2025年第3季《全球黄金需求趋势报告》显示，由于投资需求旺盛，第3季全球黄金需求总量按年增长3%，至1313吨，总金额达1460亿美元，创下单季黄金需求最高纪录。除此之外，全球央行继续加快购金步伐，第3季购金量较上季增长28%，按年则增长10%。笔者认为，经过这一轮震荡整固之后，现货金价2026年有望再创历史新高。

光大证券国际产品开发及零售研究部

