闻风至 - 华润燃气高息防守之选 | 鲜股落镬

忧虑AI泡沫爆破，美股周三受压，连带港股昨日亦继续向下，恒生指数收报25935点，跌16点。全日成交金额2388.2亿元。



有望突破22元阻力关口



尽管大市气氛持续偏弱，高息防守型股份华润燃气（1193）却逆势造好，成为市场焦点之一。集团今年持续进行股份回购，加上未来盈利能力有望回升，预料可望为股价注入动力。走势上，华润燃气有望突破现有技术阻力22元关口，在闷市下突围而出。



市场对AI板块的狂热突然消失，美股AI概念龙头Nvidia上日急插近4%，并于盘后进一步下插，纵然港股估值低迷，亦受环球负面情绪所影响，港股一批当炒的药股、机械人概念股亦要挨沽，市场资金正在汰弱留强。即使一些概念十足，又有一定盈利能力的股份跌至合理价水平，短线能够快速见底亦属难料，所以如要捞底只能量力而为，兼要给予再多一倍的耐性。



在这市况下，一只股份派息能力的权重被市场投资者放高一线，华润燃气是中国主要城市燃气分销商之一，业务涵盖天然气销售、管道建设及运营，具备稳定现金流特性。以昨日收市价计，相当于该股市盈率约11.8倍，股息收益率约4.46厘。



虽然在今年上半年期内，集团营业额497.85亿元，按年跌4.4%；纯利24.03亿元，按年跌30.5%。但期内集团派息不跌反升，中期息多派两成，至30仙。



市场预料集团今年第三季的盈利将会按年录得增长，扭转上半年倒跌的势头，且预料第三季零售燃气销售量将按年增长1至2%。



更重要的是，华润燃气已表示预留现金作回购之用，并预计将于今年底前回购约6000万股，占已发行股份2.6%。



按华润燃气于10月成交股量仅9419万股，6000万股即相当于要在今年余下时间买入占每日成交逾两成的股份，足以为其股价带来巨大推动力。



华润燃气凭借稳定现金流、高息派息政策及积极回购部署，可望借此吸引市场目光，有望在闷市中成为防守与增长兼备的优质选择。



闻风至