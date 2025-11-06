Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 连环减息 新盘加价有待动力 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2025-11-06 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，连带二手楼市场亦同样受惠，部分发展商见市况升温，随即将旗下货尾盘轻微加价约3%。虽然市况急速升温，用家及投资者更四出寻觅笋盘，尤其大手投资客的入市态度，整体成交量仍是缓缓上升，市况仍未完全真正复苏，仍然有待楼市动力，相信仍需看看投资客是否连番大举出动。

　　上周美国联储局再度减息0.25厘，本港银行亦随即加入减息行动，虽然减幅未有跟足美国，惟已清楚显示减息的路向坚定，市场部分发展商亦将旗下货尾盘轻微提价，加价幅度约3%，不过，其他发展商仍未落实往后推出的货尾盘作出加价行动，并且保持原价加推策略，尤其在现阶段市况只作稍稍回稳，每月整体楼宇买卖宗数约介乎6000多至7000多宗，成交量仍未「储足」，相信往后的加价仍有待整体的购买动力。

　　事实上，银行连续2个月跟随美国减息，对整体楼市有正面刺激作用，同时更引领大批用家及投资者涌出来，尤其上周开售的湾仔现楼新盘，更是「清一色」获大手客扫货，投资动力越演越烈，该盘最新加推的单位亦削减2%优惠，反映发展商就算推出的楼盘销情报捷，亦只是作出轻微的削减优惠，并不急于作出加价步伐，待往后的成交量更上一层楼，相信采取加价行动才有说服力。

张日强

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
张日强 - 二手楼纷录「零议价」成交 | 楼声随笔
整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，部分发展商见市况升温，随即将旗下货尾盘轻微加价约3%，以便测试市场承接力，新盘及货尾盘连番开售报捷，连带二手楼市场亦同样受惠，市场上不少细价屋苑均录得「零议价」成交，反映减息的效应亦陆续浮现出来，尤其早前仍在考虑的准买家，在多项利好消息刺激下亦加快入市步伐。 　　本港连续2个月跟随美国减息步伐，市场气氛亦急速好转
2025-11-07 02:00 HKT
楼声随笔
张日强 - 楼市急升温 群盘趁势连环击 | 楼声随笔
楼市气氛已趋好转，尤其银行连环减息的效应下，用家及投资者亦趁势加入抢货行列，发展商见楼市势头回勇，随即采取快打慢策略，率先为旗下楼盘亮相及披露楼盘最新部署，当中启德新盘更抢闸先开价，该盘自上月推出招标以来，销售成绩相当不俗，并已测试出市场承接力，昨日抢先开价平均每呎2.52万，入场价约653万，由于开价贴近市价，加上发展商已测试出市场承接力，预期首批单位销情可报捷。 　　启德新盘近期频频造势
2025-11-05 02:00 HKT
楼声随笔