张日强 - 连环减息 新盘加价有待动力 | 楼声随笔

整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，连带二手楼市场亦同样受惠，部分发展商见市况升温，随即将旗下货尾盘轻微加价约3%。虽然市况急速升温，用家及投资者更四出寻觅笋盘，尤其大手投资客的入市态度，整体成交量仍是缓缓上升，市况仍未完全真正复苏，仍然有待楼市动力，相信仍需看看投资客是否连番大举出动。



上周美国联储局再度减息0.25厘，本港银行亦随即加入减息行动，虽然减幅未有跟足美国，惟已清楚显示减息的路向坚定，市场部分发展商亦将旗下货尾盘轻微提价，加价幅度约3%，不过，其他发展商仍未落实往后推出的货尾盘作出加价行动，并且保持原价加推策略，尤其在现阶段市况只作稍稍回稳，每月整体楼宇买卖宗数约介乎6000多至7000多宗，成交量仍未「储足」，相信往后的加价仍有待整体的购买动力。



事实上，银行连续2个月跟随美国减息，对整体楼市有正面刺激作用，同时更引领大批用家及投资者涌出来，尤其上周开售的湾仔现楼新盘，更是「清一色」获大手客扫货，投资动力越演越烈，该盘最新加推的单位亦削减2%优惠，反映发展商就算推出的楼盘销情报捷，亦只是作出轻微的削减优惠，并不急于作出加价步伐，待往后的成交量更上一层楼，相信采取加价行动才有说服力。



张日强