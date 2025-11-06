Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄德几 - 和黄医药先后重上10天及20天线｜开工前落盘/头条名家本周心水

开工前落盘/头条名家本周心水
开工前落盘/头条名家本周心水
黄德几
2025-11-06 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

　　和黄医药（013）是一间处于商业化阶段的创新型生物医药公司。集团日前宣布SAFFRON研究已完成患者入组。SAFFRON是一项全球III期研究，旨在评估沃瑞沙（ORPATHYS，赛沃替尼/savolitinib）和泰瑞沙（TAGRISSO，奥希替尼/osimertinib）的联合疗法用于治疗既往泰瑞沙治疗后疾病进展的表皮生长因子受体（EGFR）突变、伴有MET过表达和/或扩增的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。

SAFFRON研究的顶线结果，预计将于2026年上半年公布。

　　另外，和黄医药新一代抗体靶向偶联药物（ATTC）平台，其通过结合靶向疗法，在临床前模型中展现出具有协同作用的抗肿瘤活性和持久缓解。和黄医药ATTC平台首个候选药物HMPL-A251预计2025年底进入临床，具突破性潜力。

　　走势上，9月15日升至28.8元遇阻回落，近日先后重上10天和20天线，STC%K线续走高于%D线，MACD牛差距扩阔，可考虑23.5元以下吸纳，反弹阻力28元，不跌穿21元续持有。

黄德几
香港股票分析师协会理事

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
黄德几 - （1211）比亚迪有望否极泰来 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　全球电动车市场竞争日趋激烈，相关股份普遍跑输大市。比亚迪（1211）今年第3季收入1949.85亿元，按年跌3.05%，主要受价格战持续压缩毛利及市场竞争加剧影响；纯利78.23亿元，按年下跌32.6%，主要来自政府补助9.81亿元，部分抵销资产处置损失3.06亿元。 　　由于盈利倒退，成为股价早前受压原因。然而，销量结构优化、海外市场扩张，垂直整合优势，成本控制与技术领先，为后续反弹奠
2025-11-10 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水
黄德几 - （2378）保诚整固后料再上 | 开工前落盘/头条名家本周心水
　　保诚（2378）截至2025年9月底止第3季，新业务利润为7.05亿美元，较去年同期上升13%，新业务利润率提高1个百分点至41%；年度保费等值销售额按年增长10%至17.16亿美元。香港方面，集团在第3季度再度取得新业务利润按年双位数增长。至于中国内地方面，集团的合营企业中信保诚人寿于第3季度取得强劲的增长势头。2025年第3季度，集团以2.58亿美元进一步回购2000万股股份，根据计划已回
2025-11-03 02:00 HKT
开工前落盘/头条名家本周心水