黄德几 - 和黄医药先后重上10天及20天线｜开工前落盘/头条名家本周心水

和黄医药（013）是一间处于商业化阶段的创新型生物医药公司。集团日前宣布SAFFRON研究已完成患者入组。SAFFRON是一项全球III期研究，旨在评估沃瑞沙（ORPATHYS，赛沃替尼/savolitinib）和泰瑞沙（TAGRISSO，奥希替尼/osimertinib）的联合疗法用于治疗既往泰瑞沙治疗后疾病进展的表皮生长因子受体（EGFR）突变、伴有MET过表达和/或扩增的局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者。



SAFFRON研究的顶线结果，预计将于2026年上半年公布。



另外，和黄医药新一代抗体靶向偶联药物（ATTC）平台，其通过结合靶向疗法，在临床前模型中展现出具有协同作用的抗肿瘤活性和持久缓解。和黄医药ATTC平台首个候选药物HMPL-A251预计2025年底进入临床，具突破性潜力。



走势上，9月15日升至28.8元遇阻回落，近日先后重上10天和20天线，STC%K线续走高于%D线，MACD牛差距扩阔，可考虑23.5元以下吸纳，反弹阻力28元，不跌穿21元续持有。



黄德几

香港股票分析师协会理事