大行晨报 - 关注英央行议息结果｜大行晨报

2025-11-06 02:00 HKT
　　英镑近期表现不佳。自今年9月17日英镑兑美元一度飙高至1.3726水平，但未能成功突破今年高位约1.3798，但随后逾两个月以来，英镑兑美元先后跌穿50天及250天线，更于本周二盘中低见1.301水平，创下今年4月以来的新低。英镑这一轮回落，除了受美汇指数近期反弹影响之外，与自身经济状况亦有关系。

　　英国通胀曾在今年夏季迎来小幅反弹，英伦银行在今年9月议息会议时，曾宣布利率维持在4厘不变。而近期据英国国家统计局最新的数据显示，英国9月消费者物价指数（CPI）报3.8%，与8月和7月持平，而推动英国通胀压力上升的食品价格则出现了一年来最大的跌幅。英国零售商协会（British Retail Consortium）最新数据显示，英国10月整体商店物价指数降至1%，前值为1.4%，这是在连续7个月物价上涨之后首次出现回落。除此之外，食品通胀按年升幅也从前值的4.2%降至3.7%，按月则下降0.4%，为近5年来最大单月跌幅。英伦银行将于稍后公布议息结果，执笔之时彭博利率期货显示，市场预计英伦银行减息0.25厘的概率约三成左右。

　　笔者预料英镑短线将持续偏弱。执笔之时，英镑兑美元已经跌穿自2022年11月以来形成的上升通道轨底部约1.304水平。不过，由于技术指标14天相对强弱指数（RSI）已跌至超卖区域，短线不排除出现技术性反弹后再回软，英镑兑美元支撑位为1.29水平，若英镑失守该位置，英镑下一低位则为1.27水平。

光大证券国际产品开发及零售研究部

