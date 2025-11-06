大行晨报 - 英镑下探1.30关口｜大行晨报

摩根士丹利和高盛周二发出股市可能回调的警告，令科技股承压，促使投资者寻求避险的日圆。对市场泡沫的疑虑、对估值过高的担忧、联储局内部的分歧引发了对今年再次降息前景的怀疑，以及美国政府停摆已进入第35天，这些因素都推动了市场的避险情绪。美股挫跌，美债收益率下降，日圆、美元均为走升，大宗商品下跌。



美元兑日圆走势，一方面市场对干预风险保持警剔，另一方面，又担心股市回调，美元兑日圆此轮的升势近日于155关口前停滞不前，并于本周早段开始有较为显著的回调。日圆通常被视为避险货币以及融资货币，投资者卖出日圆是为了购买收益更高的货币。由于今年股市大幅上涨，日圆被大量抛售，用于利差交易；不过，一旦在利差交易解除时，被大量做空的日圆可能表现出色。技术走势而言，美元兑日圆自10月初以来的这段升势，在图表上形成了一道上升趋向线，到目前构建一支撑位在153水平，故要留意若此区失守，则或会迎来美元兑日圆展开调整；而RSI及随机指数也正告下行，亦增加了美元回调的机率。黄金比率计算，38.2%的调整幅度在152.30，扩展至50%及61.8%的幅度则会在151.20及150.10。较大支撑将参考250天平均线149.15。阻力位回看153.80及154.50，之后参考155以至156.80水平。



英国财相李韵晴表示，自去年首次编制预算案以来，英国面临着越来越多的挑战。这些挑战包括关税持续带来的威胁，这些关税抑制了投资并拖累了经济增长。李韵晴将她的第二份年度预算描述为在减少债务的同时确保公共开支的「艰难选择」，并表示可能广泛加税，以避免重回「紧缩」。李韵晴讲话后，英镑和英债收益率下跌。另外，由于部分通胀压力出现降温迹象，加上市场预期李韵晴将在预算案中宣布更多紧缩措施，目前市场预估英伦银行本周四降息的可能性接近五十五十。



英镑兑美元在10月份创下了自7月份以来最差的月度表现，到本月开首仍见持承走低，而随着汇价近日先后失守200天及250天平均线，延伸发展预料仍会以下行为主，尤其当前1.30的心理关口若然也是守不住，则或见跌幅亦将加剧。其后支持料为1.2800以至1.2710。阻力位则参考1.31及1.3180，较大阻力看至25天平均线1.3310水平。



英皇金融集团业务总裁

黄楚淇

大行晨报