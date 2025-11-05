朱红 - 阿里3连跌 博「21627」 | 窝轮热炒特区

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

窝轮热炒特区
朱红
2025-11-05 02:00 HKT
产经 专栏
　　据报道阿里千问Qwen胜出AI大模型实时投资比赛Alpha Arena，击败GPT-5、Grok 4等多个全球顶尖模型，以逾22%收益率夺冠。阿里巴巴（9988）股价持续偏软，连跌3日，曾低见158.1元。如看好阿里可留意认购证「21627」，行使价219.08元，实际杠杆4倍，明年11月到期；如看淡可留意认沽证「20718」，行使价142.78元，实际杠杆5倍，明年3月到期。

　　券商研究报告指，中国平安（2318）季绩优于预期，反映强劲新保单销售动力，上调其净利润预测及目标价。平保股价逆市向好，升至57元附近高位整固。如看好平保可留意认购证「26810」，行使价68.13元，实际杠杆9倍，明年3月到期。如看淡平保可留意认沽证「21942」，行使价44.07元，实际杠杆5倍，明年7月到期。

重要声明：本资料由香港证券及期货事务监察委员会持牌人中银国际亚洲有限公司（「本公司」）发出，其内容仅供参考，惟不保证该等资料绝对正确，亦不对由于任何资料不准确或遗漏所引起之损失负上责任。本资料并不构成对任何投资买卖的要约，招揽或邀请，建议或推荐。认股证/界内证/牛熊证属无抵押结构性产品，构成本公司（作为发行人）而非其他人士的一般性无抵押合约责任，倘若本公司无力偿债或违约，投资者可能无法收回部分或全部应收款项。过往的表现并非未来表现的指标。

中银国际股票
衍生产品董事
笔者为证监会持牌人
朱红

