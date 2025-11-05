Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

闻风至 - 中电信前景看好逢低吸 | 鲜股落镬

鲜股落镬
鲜股落镬
闻风至
2025-11-05 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

中央就AI行业发展祭出「大招」，据报若科企采用本土晶片产品将可获得电价补贴，中国电信（728）是AI行业的关键企业之一，新政策推动AI行业急速发展，其云储存业务势必受惠。

　　中国的AI产业正面临外部挑战，尤其是美国对Nvidia等高端AI晶片的出口管制。报道指，自中国禁止购买Nvidia晶片后，字节跳动、阿里巴巴（9988）和腾讯（700）等科技巨头转向华为、寒武纪等本土供应商，却遭遇电费成本急剧上升的问题。这些公司曾向监管机构反映，使用国产半导体产品导致能耗增加，运营压力倍增。

　　为此，地方政府迅速行动，推出针对性激励措施。甘肃、贵州和内蒙古等能源资源丰富的偏远省份，成为数据中心集群的新热点。这些地区原本工业用电单价就比东部沿海发达地区低约30%，如今叠加新补贴，电价可进一步降至每度0.4元人民币。

　　这政策的核心是鼓励科技企业采用本土晶片，加速产业链的国产化。随着数据中心能耗成为AI发展的瓶颈，电价补贴无疑是中央推动行业发展的「大招」，预计将为相关企业节省巨额开支，并刺激本土晶片技术的迭代升级。在这波政策红利中，中电信可望脱颖而出，集团此前与联想（992）举行战略合作签约仪式，双方将在基础通讯、综合信息服务、AI智算、国际业务及政企客户联合拓展等领域展开深度合作。

　　更值得一提是，中国电信已成为首间为云上贵州运营的Apple iCloud内地业务提供云存储服务的供应商。据内地媒体报道，今年6月底，中国电信旗下天翼云与云上贵州正式签署《基础设施协议》，联手为iCloud提供云存储支持。

　　中电信现价相当于股息回报率逾5厘水平，拥有强劲派息能力，未来更有望受惠AI行业的爆发性增长，具长线投资价值。

闻风至

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
闻风至 - 华润燃气高息防守之选 | 鲜股落镬
忧虑AI泡沫爆破，美股周三受压，连带港股昨日亦继续向下，恒生指数收报25935点，跌16点。全日成交金额2388.2亿元。 有望突破22元阻力关口 　　尽管大市气氛持续偏弱，高息防守型股份华润燃气（1193）却逆势造好，成为市场焦点之一。集团今年持续进行股份回购，加上未来盈利能力有望回升，预料可望为股价注入动力。走势上，华润燃气有望突破现有技术阻力22元关口，在闷市下突围而出。
2025-11-06 02:00 HKT
鲜股落镬
闻风至 - 憧憬允内房融资 越地值博 | 鲜股落镬
市场一直憧憬内房将有新救市政策出台，一批具有国企央企背景的内房龙头股应会成为资金捞底博炒作的对象，越秀地产（123）股价于4.5元开始见支持力，下方4.13元已是6月底的低位，支持力更大，上方则可望上博5元及5.5元两个阻力位，现水平有一定值博率。 　　内房寒冬尚未完结，传统旺季「金九银十」未能重现，中指研究院公布最新数据显示，今年首十个月，百大房企销售总额为近2.9万亿元（人民币，下同），
2025-11-04 02:00 HKT
鲜股落镬