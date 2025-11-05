闻风至 - 中电信前景看好逢低吸 | 鲜股落镬

中央就AI行业发展祭出「大招」，据报若科企采用本土晶片产品将可获得电价补贴，中国电信（728）是AI行业的关键企业之一，新政策推动AI行业急速发展，其云储存业务势必受惠。



中国的AI产业正面临外部挑战，尤其是美国对Nvidia等高端AI晶片的出口管制。报道指，自中国禁止购买Nvidia晶片后，字节跳动、阿里巴巴（9988）和腾讯（700）等科技巨头转向华为、寒武纪等本土供应商，却遭遇电费成本急剧上升的问题。这些公司曾向监管机构反映，使用国产半导体产品导致能耗增加，运营压力倍增。



为此，地方政府迅速行动，推出针对性激励措施。甘肃、贵州和内蒙古等能源资源丰富的偏远省份，成为数据中心集群的新热点。这些地区原本工业用电单价就比东部沿海发达地区低约30%，如今叠加新补贴，电价可进一步降至每度0.4元人民币。



这政策的核心是鼓励科技企业采用本土晶片，加速产业链的国产化。随着数据中心能耗成为AI发展的瓶颈，电价补贴无疑是中央推动行业发展的「大招」，预计将为相关企业节省巨额开支，并刺激本土晶片技术的迭代升级。在这波政策红利中，中电信可望脱颖而出，集团此前与联想（992）举行战略合作签约仪式，双方将在基础通讯、综合信息服务、AI智算、国际业务及政企客户联合拓展等领域展开深度合作。



更值得一提是，中国电信已成为首间为云上贵州运营的Apple iCloud内地业务提供云存储服务的供应商。据内地媒体报道，今年6月底，中国电信旗下天翼云与云上贵州正式签署《基础设施协议》，联手为iCloud提供云存储支持。



中电信现价相当于股息回报率逾5厘水平，拥有强劲派息能力，未来更有望受惠AI行业的爆发性增长，具长线投资价值。



闻风至