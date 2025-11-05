Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

张日强 - 楼市急升温 群盘趁势连环击 | 楼声随笔

楼声随笔
楼声随笔
张日强
2025-11-05 02:00 HKT
阅讀更多
产经 专栏
內容

楼市气氛已趋好转，尤其银行连环减息的效应下，用家及投资者亦趁势加入抢货行列，发展商见楼市势头回勇，随即采取快打慢策略，率先为旗下楼盘亮相及披露楼盘最新部署，当中启德新盘更抢闸先开价，该盘自上月推出招标以来，销售成绩相当不俗，并已测试出市场承接力，昨日抢先开价平均每呎2.52万，入场价约653万，由于开价贴近市价，加上发展商已测试出市场承接力，预期首批单位销情可报捷。

　　启德新盘近期频频造势，自上月推出部分单位招标后并取得不俗销情，发展商基本上已测试出市场承接力，加上减息等利好因素，故采取快打慢策略顺势于昨日率先开价，首批推出118伙平均呎价约2.52万，最低入场价约653万，户型涵盖1至2房，面积297至482方呎，正正就是最受市场追捧的户型，由于开价贴近市价，甚至稍低于市价，料可引领大批用家及投资客源涌出来，当中更以大手投资客最受注目，相信该盘可取得不俗销情。

　　事实上，该盘自上月率先以招标形式推出并取得不俗的反应，造价亦相对理想，发展商已测试出市场承接力，故此趁减息之势突击推出市场发售，尤其银行于9月及11月的2次连环减息行动，对市场有明确的实际刺激作用，不少仍在考虑的准买家亦加快入市步伐，甚至有大手投资客更于市场抢先「圈货」，预期启德新盘将同样受到投资客大举扫货。

张日强

最Hit
太兴集团创办人陈永安辞世 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
太兴集团创办人陈永安辞世 享年66岁 餐饮界「烧味教父」 留巨业传承
商业创科
8小時前
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
独家︱翁静晶揭宝福山创办人冯成骨灰同样被盗 匪徒向先人家属勒索百万美元赎金
突发
8小時前
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
元朗去宝琳只需50分钟？交通专页教乘港铁于1站转巴士车程快4成 网民：用多几多车钱？
生活百科
16小時前
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
长者免费叹日式放题！？任食蟹主题菜式/刺身/天妇罗 每位再送芝士焗龙虾
饮食
12小時前
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
张学友状态响警号！近照样貌吓坏粉丝 64岁断崖式衰老网民错愕认不出来
影视圈
16小時前
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
酒家烧鹅王劈价7折！鲍鱼/花胶公炖鸡/文昌鸡低至$48起 附2大酒楼优惠
饮食
12小時前
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......
北角码头「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人细路倒完一盘又一盘 最大得益者原来系佢......｜Juicy叮
时事热话
20小時前
连锁饼家下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
连锁饼店下午茶优惠！$20叹齐怀旧沙翁配蛋挞+饮品 全日6小时适用
饮食
20小時前
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
吴启华旧爱赴黄泽锋细女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58岁陈丽丽人工受孕追B曾陷争议
影视圈
15小時前
中国国家主席习近平与美国总统特朗普10月底在南韩会晤。路透社
中日关系恶化｜习近平与特朗普通电话 阐明对台原则立场
即时中国
9小時前
更多文章
张日强 - 连环减息 新盘加价有待动力 | 楼声随笔
整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，连带二手楼市场亦同样受惠，部分发展商见市况升温，随即将旗下货尾盘轻微加价约3%。虽然市况急速升温，用家及投资者更四出寻觅笋盘，尤其大手投资客的入市态度，整体成交量仍是缓缓上升，市况仍未完全真正复苏，仍然有待楼市动力，相信仍需看看投资客是否连番大举出动。 　　上周美国联储局再度减息0.25厘，本港银行亦随即加入减息
2025-11-06 02:00 HKT
楼声随笔
张日强 - 楼市升温 代理人数随即弹起 | 楼声随笔
整体楼市气氛明显好转，尤其是受到银行连环减息的效应，新盘及货尾盘等销情相对理想，连带二手楼市场亦同样受惠，睇楼成交量急速回升，各大代理行亦需增加人手以应付楼市升温所带来的商机。据地产代理监管局最新数字显示，上月代理人数共录37668人，按月增加77人，虽然升幅只有轻微增加，惟却反映楼市气氛好转下，代理人数亦顺应市况回升，按上月录约7200宗楼宇买卖数字计算，平均每5名代理争一单成交。 　　据
2025-11-04 02:00 HKT
楼声随笔