张日强 - 楼市急升温 群盘趁势连环击 | 楼声随笔

楼市气氛已趋好转，尤其银行连环减息的效应下，用家及投资者亦趁势加入抢货行列，发展商见楼市势头回勇，随即采取快打慢策略，率先为旗下楼盘亮相及披露楼盘最新部署，当中启德新盘更抢闸先开价，该盘自上月推出招标以来，销售成绩相当不俗，并已测试出市场承接力，昨日抢先开价平均每呎2.52万，入场价约653万，由于开价贴近市价，加上发展商已测试出市场承接力，预期首批单位销情可报捷。



启德新盘近期频频造势，自上月推出部分单位招标后并取得不俗销情，发展商基本上已测试出市场承接力，加上减息等利好因素，故采取快打慢策略顺势于昨日率先开价，首批推出118伙平均呎价约2.52万，最低入场价约653万，户型涵盖1至2房，面积297至482方呎，正正就是最受市场追捧的户型，由于开价贴近市价，甚至稍低于市价，料可引领大批用家及投资客源涌出来，当中更以大手投资客最受注目，相信该盘可取得不俗销情。



事实上，该盘自上月率先以招标形式推出并取得不俗的反应，造价亦相对理想，发展商已测试出市场承接力，故此趁减息之势突击推出市场发售，尤其银行于9月及11月的2次连环减息行动，对市场有明确的实际刺激作用，不少仍在考虑的准买家亦加快入市步伐，甚至有大手投资客更于市场抢先「圈货」，预期启德新盘将同样受到投资客大举扫货。



张日强